Die Heckleuchten tragen ein neues Lichtdesign, die Blinker "wischen" sequenziell.

2018 wurde mit dem Flaggschiff 508 das neue Markengesicht von Peugeot eingeführt. Mit dem Facelift erhält nun nicht nur der SUV-Bruder 3008 , sondern auch der 5008 das neue Outfit. Die LED-Tagfahrleuchten rechts und links vom Kühlergrill reichen bis tief in die Frontschürze und verleiten den Betrachter immer wieder zum obligatorischen "Säbelzahn"-Vergleich. Der Kühlergrill des 5008 verliert seinen Chromrahmen, der Markenname wandert auf die Motorhaube. Große Lufteinlässe links und rechts lassen die Frontschürze breit wirken. Auch am Heck gibt es Änderungen: neue Scheinwerfer in "Krallenform", so Peugeots eigene Interpretation. Die "Wischblinker" kennen wir beispielsweise schon von Audi. 5008-Käufer können sich zwischen sieben verschiedenen Farben entscheiden. Bei der höchsten Ausstattungslinie GT und dem optionalen "Black Pack"-Designpaket sind Logos und Embleme, Front- und Heckschürze sowie diverse Chromleisten schwarz abgesetzt.