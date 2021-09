Drei Karosserielängen, zwei Akkugrößen und drei Ausstattungslinien bestimmen die Preise beim e-Expert. ©Roman Raetzke / AUTO BILD

Das typisch hohe Gewicht der Akkus fährt dennoch mit. Rundwiegt der elektrische Transporter im Leerzustand, somit rund vier Zentner mehr als ein kleiner Diesel. Macht zwischen– das ist noch okay für diese Größenliga. Fast 1,2 Tonnen buckelt der Kasten in Verbindung mit optional erhöhter Nutzlast (dann 3100 Kilogramm zulässiges Gesamtgewicht) weg. Auch dieliegen im Mittelmaß. Wir haben an einer 11-kW- Wallbox rund sieben Stunden lang die Kabelverbindung gehalten, um das Auto komplett zu befüllen. An der(100 kW) soll der Lieferwagen in weniger als einer Stunde rund 80 Prozent seiner Akkukapazität an Strom nachfassen.