as Stromer-Trio – jetzt ist es komplett. Nach Opel Vivaro-e kommen die Technik-Brüderund Citroën ë-Jumpy zu uns. Und zwar mit zwei Akkugrößen: einefür maximal 212 Kilometer WLTP-Reichweite und eine mitfür bis zu 316 Kilometer.Mit kleinem Akku werdenfällig, mit dem großen 46.690. Peugeot und Citroën bieten den Transporter in den drei Längen 4,61 Meter (S), 4,96 Meter (M) und 5,31 Meter (L) sowie inan: Kastenwagen , Doppelkabine, Hochdachkombi sowie ein Fahrgestell für Sonderaufbauten. Mit einer Höhe von weniger als 1,90 Metern sind Tiefgaragen kein Problem, diebeträgt, die Anhängelast eine Tonne.

Okay für einen Transporter: Der e-Expert ist in 13,2 Sekunden auf Tempo 100 und schafft 130 km/h. ©Peugeot GmbH

Parken mit PayByPhone

Und wie fährt sich der E-Transporter? Autofahrer sollten ihreetwas herunterschrauben. Es gibt: Helfer wie Totwinkelwarner oder Notbrems-Assistent. Beim Fahren kommt man mit demsehr gut klar,Drehmoment sind okay, dann schafft die e-Expert-Kiste mit 75 kWh in der M-Ausführung nach 13,3 Sekunden die 100-km/h-Marke, bei Tempo 130 ist Schluss. Peugeot gibt einenan, wir protokollierten beim ersten Test über. An einerhätten wir inladen können, mit 11 kW sind die Akkus nach rund 6,5 Stunden wieder gefüllt.