Sie sind beliebt und gelten als Einstieg in den grünen Umstieg: Plug-in-Hybridmodelle. Doch jetzt kommt Greenpeace zu dem Ergebnis, dass ihr CO2-Ausstoß zweieinhalbmal so hoch ist wie offiziell angegeben.

S ind Plug-in-Hybridfahrzeuge in Wirklichkeit "Wölfe im Schafspelz", also eher schmutzige Autos in umweltfreundlichen Gewändern? Zu dieser Überzeugung kommen die Umweltorganisation Demnach sind die Verbrenner mit Elektro-Ladestecker nicht annähernd so umweltfreundlich, wie sie von der Automobilindustrie verkauft und von der Politik gefördert werden. Ganz im Gegenteil: Ihr durchschnittlicher CO2-Ausstoß ist laut der Analyse mit 117 statt 44 Gramm pro Kilometer mehr als zweieinhalb Mal so hoch wie angenommen. Damit wären die PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles) nur rund ein Drittel sauberer als Diesel und Benziner und kaum effizienter als herkömmliche Hybridautos. ind Plug-in-Hybridfahrzeuge in Wirklichkeit "Wölfe im Schafspelz", also eher schmutzige Autos in umweltfreundlichen Gewändern? Zu dieser Überzeugung kommen die Umweltorganisation Greenpeace und der europäische Dachverband Transport and Environment (T&E) laut dem britischen Sender BBC in einer neuen Untersuchung.Ganz im Gegenteil: Ihr durchschnittlicherist laut der Analyse mit 117 statt 44 Gramm pro Kilometerwie angenommen. Damit wären die PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicles)

Ursachen: Motortechnik und Verhalten der Fahrer

Für die alarmierende Bilanz seien sowohl die Motorentechnik als auch menschliches Verhalten verantwortlich. So schalte sich bei Plug-in-Hybriden wegen der Konstruktion der Verbrennungsmotor öfter als nötig ein, die rein elektrische Reichweite sei in der Realität oft deutlich niedriger als angegeben. Zudem würden PHEV-Fahrer nicht immer die Batterie aufladen und somit den emissionsfreien Elektro-Fahrmodus zu selten ausnutzen. Greenpeace forderte in diesem Zusammenhang – wie auch die Deutsche Umwelthilfe (DUH) – einen Stopp der Förderung von Plug-in-Hybridmodellen. 20.000 Fahrzeuge in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich hatten die britischen Umweltschützer und Transporteure unter die Lupe genommen.

Autoindustrie verteidigt sich