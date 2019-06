O h Schreck, ein Schoko-Fleck im grauen Velours! Kein Problem, es gibt ja Polsterreiniger. Aufsprühen, abwischen, und der Fleck ist weg. Wirklich? Halten Entscheidend für den Test: identische Reinigungsbedingungen für alle. Die finden wir nicht auf unterschiedlich und ungleichmäßig verschmutzten Autositzen, sondern auf speziellen Fleckenpanels mit acht unterschiedlichen Testschmutz-Textilstücken. Die Textilstücke sind derart intensiv verschmutzt, dass sie selbst mit dem schärfsten Reiniger nicht mehr völlig weiß werden. Aber sie werden heller nach den Reinigungsdurchgängen, die wir exakt nach Herstellerangaben durchführen. Diese Aufhellung ist messbar – mit einem Weißgradmessgerät. Damit messen wir die Textilflecken vor dem Reinigen und danach. Je stärker die Aufhellung, desto höher ist die Zunahme der Weißgrades und je besser somit die h Schreck, ein Schoko-Fleck im grauen Velours! Kein Problem, es gibt ja Polsterreiniger. Aufsprühen, abwischen, und der Fleck ist weg. Wirklich? Halten Polsterreiniger , was deren Hersteller auf dem Etikett versprechen? AUTO BILD und die Sachverständigen-Organisation GTÜ haben zehn Polsterreiniger getestet, neun davon speziell fürs Auto und einen Haushaltsreiniger, der aber explizit auch für das Auto geeignet ist.Die finden wir nicht auf unterschiedlich und ungleichmäßig verschmutzten Autositzen, sondern auf speziellen Fleckenpanels mit acht unterschiedlichen Testschmutz-Textilstücken. Die Textilstücke sind derart intensiv verschmutzt, dass sie selbst mit dem schärfsten Reiniger nicht mehr völlig weiß werden. Aber sie werden heller nach den Reinigungsdurchgängen, die wir exakt nach Herstellerangaben durchführen. Diese Aufhellung ist messbar – mit einem Weißgradmessgerät. Damit messen wir die Textilflecken vor dem Reinigen und danach.und je besser somit die Reinigungsleistung des Produktes.

Teuerster Polsterreiniger fällt im Test durch

Nur ein ringförmiger Nebel: Mit der tropfenden Flasche von Swissvax entstehen Flecken. Die Sprühflasche von Swissvax versprüht weder einen Strahl noch einen nutzbaren Schaum, sondern nur ringförmigen, feinen Nebel. Das wäre vielleicht was für die Disco, aber nicht für die Polsterreinigung. Die Flasche hat zudem eine derart eigenwillige Form, sodass es beim Sprühen auf den eigenen Zeigefinger tropft. Von Schaum auf Knopfdruck kann keine Rede sein, in der Flasche befindet sich kein anwendungsfertiges Produkt. Für 39 Euro erwirbt man ein Konzentrat, das mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser (!) im Verhältnis 1:3 abgemischt werden muss. Spätestens dann schäumt sie über – nicht die Freude, sondern die Sprühflasche. Die übrigens zwölf Euro extra kostet. Noch was? Ja, Swissvax erreicht auch im Reinigungskapitel nur 72 Punkte – weniger als alle anderen. Und wo liegen jetzt die großen Unterschiede? Knappe Antwort: vor allem beim Sprühverhalten. Klar gibt es auch Unterschiede bei der Reinigungsleistung (Ergebnisse in der Bildergalerie). Damit der Reiniger seine Wirkung aber überhaupt entfalten kann, muss er raus aus seiner Dose oder Flasche. Und hier gibt es extrem große Unterschiede!Das wäre vielleicht was für die Disco, aber nicht für die Polsterreinigung. Die Flasche hat zudem eine derart eigenwillige Form, sodass es beim Sprühen auf den eigenen Zeigefinger tropft. Von Schaum auf Knopfdruck kann keine Rede sein, in der Flasche befindet sich kein anwendungsfertiges Produkt. Für 39 Euro erwirbt man ein Konzentrat, das mit kohlensäurehaltigem Mineralwasser (!) im Verhältnis 1:3 abgemischt werden muss. Spätestens dann schäumt sie über – nicht die Freude, sondern die Sprühflasche. Die übrigens zwölf Euro extra kostet. Noch was? Ja, Swissvax erreicht auch im Reinigungskapitel nur 72 Punkte – weniger als alle anderen.

A1-Reiniger erlangt den Testsieg

Koch Chemie, als Einziger mit verstellbarem Sprühkopf und somit perfekt anpassbar. Wie Swissvax ist auch Koch Chemie noch mit Wasser (ohne Kohlensäure) zu verdünnen, aber es ergeben sich auch mindestens sechs Liter Reinigerflüssigkeit und somit der günstigste Preis pro Liter (2,82 Euro). Leider mit Schwächen bei der Reinigungsleistung und so nur auf Platz acht. Sowohl bei der Reinigungsleistung als auch bei der Anwendung. Voll punkten kann der A1-Reiniger: Er packt vier von acht Schmutzarten am besten, sein Sprühbild ist zudem kompakt – sehr gut für eine punktuelle Bearbeitung zur Fleckenbeseitigung. Platz 1. Ebenfalls gut, aber mit Abstrichen bei der Reinigungsleistung, folgt Sonax auf Platz 2. Verdienter Preis-Leistungs-Sieger wird der Haushaltsreiniger von Vanish: Für 4,69 Euro bietet er ein solides Putzergebnis. Clean Extreme verschenkt Potenzial: Der Reiniger ist laut Hersteller indirekt auf einen Lappen aufzusprühen und hat somit keine Einwirkzeit auf den Polstern, um den Schmutz anzulösen. Viel Schaum um nichts also? In diesem Test war das nur bei einem Produkt der Fall. # Polsterreiniger im Überblick 1. A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis: 12,99 Euro*

Bewertung: sehr empfehlenswert 2. Sonax Xtreme Polsterreiniger Preis: 11,19 Euro*

Bewertung: empfehlenswert 3. Vanish Gold Multi Textil Preis: 4,69 Euro*

Bewertung: empfehlenswert 4. Liqui Moly Polsterschaumreiniger Preis: 6,98 Euro*

Bewertung: empfehlenswert 5. Armor All Aktivschaum-Reiniger Preis: 7,59 Euro*

Bewertung: empfehlenswert 6. Nigrin Aktivschaum Reiniger Preis: 5,49 Euro*

Bewertung: bedingt empfehlenswert 7. Clean Extreme Preis: 17,75 Euro*

Bewertung: bedingt empfehlenswert 8. Koch Chemie Textilreiniger Preis: 16,90 Euro*

Bewertung: bedingt empfehlenswert 9. Meguiar's Carpet Cleaner Preis: 10,99 Euro*

Bewertung: bedingt empfehlenswert 10. Swissvax Textilreiniger-Konzentrat Preis: 39,00 Euro*

Bewertung: nicht empfehlenswert *Einkaufspreise *Einkaufspreise Wie eine Sprühflasche aussehen muss, zeigtund somit perfekt anpassbar. Wie Swissvax ist auch Koch Chemie noch mit Wasser (ohne Kohlensäure) zu verdünnen, aber es ergeben sich auch mindestens sechs Liter Reinigerflüssigkeit und somit der günstigste Preis pro Liter (2,82 Euro). Leider mit Schwächen bei der Reinigungsleistung und so nur auf Platz acht. Sowohl bei der Reinigungsleistung als auch bei der Anwendung. Voll punkten kann der– sehr gut für eine punktuelle Bearbeitung zur Fleckenbeseitigung. Platz 1. Ebenfalls gut, aber mit Abstrichen bei der Reinigungsleistung, folgt Sonax auf Platz 2. Verdienter: Für 4,69 Euro bietet er ein solides Putzergebnis. Clean Extreme verschenkt Potenzial: Der Reiniger ist laut Hersteller indirekt auf einen Lappen aufzusprühen und hat somit keine Einwirkzeit auf den Polstern, um den Schmutz anzulösen. Viel Schaum um nichts also? In diesem Test war das nur bei einem Produkt der Fall.

So haben AUTO BILD und GTÜ getestet

Das Wichtigste für einen Reiniger-Vergleich: der Testschmutz! Um identische Bedingungen für jedes Produkt zu schaffen, kleckern wir nicht selbst auf die Autositze, sondern bestellen bei der Firma CFT Fleckenpanels. CFT (Center for Testmaterials) ist spezialisiert auf Materialien, mit denen sich die Reinigungsleistung ermitteln lässt. Auf den Tafeln sind acht Textilstücke aufgenäht. Die zehn mal zehn Zentimeter großen Textilstücke sind maschinell gleichmäßig mit verschiedenen Schmutzarten verunreinigt worden: Kaffee, Dressing, Pigment/Öl/Milch, Olivenöl/ Ruß, Kakao, Haferbrei/Schokolade und Eigelb/Pigment. Die Fleckenpanels kommen verschweißt in unser Fachlabor, in dem wir gemeinsam mit der Sachverständigen-Organisation GTÜ testen. Die beiden ausgebauten Autositze dienen nur dazu, die Handhabung zu testen und zu prüfen, ob die Reiniger Flecken hinterlassen. Die eigentliche Reinigungsleistung aber ermitteln wir anhand der Panels. Vor dem Reinigen messen wir auf den Textilstücken den Weißgrad mit einem speziellen Gerät. Nach der Reinigung messen wir den Weißgrad auf den Textilstücken erneut – der Differenzwert zeigt, wie stark die Reinigungswirkung von jedem Produkt auf den jeweiligen Schmutzarten ist.