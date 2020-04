Allzu lange wird es nicht mehr dauern, bis die neueste Generation des kompromisslosen Elfers präsentiert wird. Warum? Ganz einfach:– und zeigt damit bereits jetzt, was sich beim 911 GT3 der Baureihe 992 ändert wird.

DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3

Das wichtigste vorneweg:– das jedenfalls lässt sich anhand von ersten Erlkönig-Videos feststellen. Welcher Motor genau im Heck des 992 GT3 arbeitet, ist noch nicht sicher – vermutlich eineaus dem 718 Cayman GT4 (420 PS ). Leistungstechnisch war auch der Motor des Vorgängers eine Wucht. 500 PS schickte der Boxer an die Hinterräder. Im GT3 RS waren sogar 520 PS drin. Die Kraft geht über ein PDK (Porsche Doppelkupplungsgetriebe ) an die Hinterräder.Vermutlich auch wieder, das den GT3 ohne den großen Heckflügel etwas ziviler auftreten lässt.

Optimierung des Schwerpunkts: Die vorderen Bremssättel der Carbon-Keramik-Bremsanlage (PCCB) sind am Prototypen weit unten montiert.

Womit wir beim Thema Aerodynamik wären. Die spielt im Anbetracht des GT3-Prototypen eine noch gewichtigere Rolle als bislang.Ebenfalls neu ist diedirekt am Übergang zur Schürze. Wie der neue 911 Turbo S rollt der kommende GT3 wohl auf unterschiedlich großen Felgen . An der Vorderachse messen sie 20 Zoll, an der Hinterachse 21 Zoll – das hatte bei den GT-Modellen der 991-Generation nur der GT3 RS.