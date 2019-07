J

etzt kommt der Einstiegs-Elfer: Porsches neu aufgelegter 911 ist nun auch in derbestellbar – wobei "Basis" beim 911 Carreraaus einembedeutet. Cabrio und Coupé erhalten also 15 PS mehr als das Vorgängermodell 991 . Der Neue teilt sich diemit dem stärkeren Carrera S. Dazu zählt das an Panamera und Cayenne erinnernde Armaturenbrett mit dem zentralen. Auch der Carrera hat das neue Assistenzsystem an Bord, das den Fahrer bei einsetzendem Regen warnt und die Fahrhilfen entsprechend vorwählt.