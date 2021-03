D er Schwabe an sich hat es ja faustdick hinter den Ohren. Klar, wer fleißig spart, kann Häusle baue, aber darauf muss man erst mal kommen: Dieser Prototyp des Porsche Taycan Cross Turismo war schon in den USA, in Großbritannien, Norwegen, den Niederlanden, jetzt in Deutschland; der AUTO BILD-Reporter ist der zehnte Journalist, der fahren darf. Und wissen Sie was? er Schwabe an sich hat es ja faustdick hinter den Ohren. Klar, wer fleißig spart, kann Häusle baue, aber darauf muss man erst mal kommen: Dieserdeswar schon in den USA, in Großbritannien, Norwegen, den Niederlanden, jetzt in Deutschland; der AUTO BILD-Reporter ist der zehnte Journalist, der fahren darf. Und wissen Sie was? Porsche hat die Kiste nie, nie gewaschen, macht bei 14,50 Euro für die Premium-Pflege (mit Unterboden, ist ja Winter) 145 Euro.

Der Neue soll weder Kombi noch SUV noch Crossover sein

4. März 2021 ist Weltpremiere, dann steht ein sauberer Wagen neben dem Prototyp, also gleich auf die Piste und nicht in die Waschbox! Erst mal kurz die Fakten. Den Taycan kennen wir, das erste Elektroauto von Porsche, 4,96 Meter lang und somit länger als ein VW Bus. Jetzt haben die Schwaben ein neues Heck drangebaut, eine Art Shooting Brake designt. Und sie haben drei Bitten: Nennt den Wagen a) nicht Kombi, b) nicht SUV und c) nicht Crossover. Steht alles auf dem Index. Was dagegen stimmt: Der als Limo 1,38 Meter flache Wagen ist um etwa zwei Hanuta (aufeinandergelegt) höher, was erstens daran liegt, dass sie den Cross Turismo angehoben haben, er soll nun auch Kies und Kuhle können, Matsch und Sand. Zweitens ist der Höhenzuwachs auch innen zu erkennen, über den Löckchen geht's luftiger zu. Die dreckige Nummer ist Teil der Inszenierung, am, dann steht ein sauberer Wagen neben dem Prototyp, also gleich auf die Piste und nicht in die Waschbox! Erst mal kurz die Fakten. Denkennen wir, das, 4,96 Meter lang und somit länger als ein VW Bus. Jetzt haben die Schwaben ein neues Heck drangebaut,designt. Und sie haben drei Bitten: Nennt den Wagen a) nicht Kombi, b) nicht SUV und c) nicht Crossover. Steht alles auf dem Index. Was dagegen stimmt: Der als Limo 1,38 Meter flache Wagen ist um etwa zwei Hanuta (aufeinandergelegt) höher, was erstens daran liegt, dass sie den Cross Turismo angehoben haben, er, Matsch und Sand. Zweitens ist der, über den Löckchen geht's luftiger zu.

Auch als Cross Turismo geht der Taycan wie Hölle

Der Cross Turismo ist nicht ganz so hart abgestimmt wie die Limousine. ©Porsche AG versteckt unter Folie und Dreck, aber was wir erspähen können: Der Kerl trägt Plastikplanken an den Kotflügeln, hat auch am Schweller Offroad-Chichi, und wir hätten den Schwaben fast Folgendes gesagt: Na, da habt ihr ja einen schönen Kombi mit SUV-Zutaten gebaut, fast so eine Art Crossover. Haben wir nicht gesagt, losgefahren sind wir. Unser Wagen ist die Krönung der Taycan-Schöpfung, ein Turbo S, bis zu 761 PS beim Boosten, also beim Überholen, beim Rausbeschleunigen aus der Kurve, immer dann, wenn die Härchen auf dem Arm um einen Stehplatz flehen. Als Limousine schafft er den Spurt auf Tempo 100 in 2,8 Sekunden, bei der nicht ganz so windschlüpfigen Variante soll es etwas langsamer sein, anstatt 260 Sachen Spitze sollte er 250 km/h packen. Und uns fallen drei Dinge auf: Erstens ist der Cross Turismo nicht ganz so hart abgestimmt, zweitens liegt er dank breiterer Spur trotz des höheren Aufbaus fast genauso satt auf der Straße. Und drittens setzt er auf selbiger nicht auf! Den Prototyp haben sie ja schön, aber was wir erspähen können: Der Kerl trägt, hat auch am Schweller Offroad-Chichi, und wir hätten den Schwaben fast Folgendes gesagt: Na, da habt ihr ja einen schönengebaut, fast so eine Art Crossover. Haben wir nicht gesagt, losgefahren sind wir. Unser Wagen ist die Krönung der Taycan-Schöpfung, ein Turbo S,, also beim Überholen, beim Rausbeschleunigen aus der Kurve, immer dann, wenn die Härchen auf dem Arm um einen Stehplatz flehen. Als Limousine schafft er den Spurt auf Tempo 100 in 2,8 Sekunden, bei der nicht ganz so windschlüpfigen Variante soll es etwas langsamer sein, anstatt 260 Sachen Spitze sollte er 250 km/h packen. Und uns fallen drei Dinge auf: Erstens ist der Cross Turismo, zweitens liegt er dank breiterer Spur trotz des höheren Aufbaus fast genauso satt auf der Straße. Und drittens setzt er auf selbiger nicht auf!

Bei der Reichweite verspricht Porsche bis zu 400 Kilometer

Dieser Taycan hat den großen Akku mit 93,4 kWh, soll um die 400 Kilometer weit kommen. ©Porsche AG mehr Alltagstauglichkeit. Ach ja, Reichweite, Laden. Dieser Taycan hat den großen Akku mit 93,4 kWh, soll um die 400 km weit kommen (dann aber ohne Spaß) und lädt in knapp 23 Minuten von fünf auf 80 Prozent, da er mit 270 kW Strom fassen kann. Der Preis? Hoch! Als Turbo S ruft Porsche schon für die Limo 186.336 Euro auf, der Cross dürfte um die 2000 Euro mehr kosten. Und richtig günstig wird's nicht, weil der Kerl immer Allrad hat, also ab 4S aufwärts. Schwaben wissen, wie's geht ... Bei der Taycan-Limo ist das ja so krass, dass sie extra eine Zaubertaste eingebaut haben, mit der du das Luftfahrwerk des Wagens anheben kannst, über GPS merkt er sich die Aktion und führt sie zukünftig von selbst aus, damit es vor der Garage nicht kracht oder schleift. Beim Cross Turismo ist das nicht nötig, obwohl er es könnte, zwei Zentimeter mehr Freiheit bedeuten hier so viel. Ach ja, Reichweite, Laden. Dieser Taycan hat den großen, soll um die(dann aber ohne Spaß) und, da er mitfassen kann. Der Preis? Hoch! Als Turbo S ruft Porsche schon für die Limo 186.336 Euro auf, der Cross dürfte um die 2000 Euro mehr kosten. Und richtig günstig wird's nicht, weil der Kerlhat, also ab 4S aufwärts. Schwaben wissen, wie's geht ...