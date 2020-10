V

Beste Produkte für den Rädertausch Kunzer WK 1075 FSH Testsieger Preis*: 184,90 Euro Michelin 92416 Preis-Leistungssieger Preis*: 80,79 Euro Hazet 5122-3 CT Testsieger Preis*: 137,90 Euro Goodyear 75522 Preis-Leistungssieger Preis*: 47,59 Euro Makita DTW 285 Testsieger Preis*: 164,74 Euro *Preise: Stand 29.09.2020 *Preise: Stand 29.09.2020

on null auf Schrott in 20 Sekunden:Der Porsche Taycan ist das erste serienmäßige Elektroauto des Sportwagenherstellers, er wird erst seit wenigen Monaten an die Kunden ausgeliefert. Erhältlich ist die Elektro-Limousine in den drei Ausführungen Taycan 4S, Taycan Turbo und Taycan Turbo S. Jetzt gibt es einen Taycan Turbo weniger!Der 680 PS starke Taycan Turbo wurde in der türkischen Stadt Gaziantep zerlegt. Tragisch: Der Unfall wäre einfach zu vermeiden gewesen. Der Taycan Turbo schafft den Sprint auf 100 km/h in 3,2 Sekunden – doch der Fahrer bleibt auf dem Gas, angefeuert vom Jubel seiner Copiloten.