F luch und Segen moderner Technik liegen oft dicht beieinander. Klar, Fahrsicherheit und Komfort sind stetig besser geworden, doch selbst kleinere Defekte können inzwischen enorme Reparaturkosten verursachen. Dies liegt daran, dass die Technik zwar leistungsfähiger, dafür jedoch oftmals auch reparaturunfreundlicher konstruiert ist. In Schadensfällen sehen die Arbeitsleitfäden der Markenbetriebe daher meist nur noch einen Komplett-Austausch oder kostspielige Verbundarbeiten vor. Gerade bei älteren Fahrzeugen, bei denen keine Garantie- oder Gewährleistungsansprüche mehr greifen, können sich Eigeninitiative und kreative Werkstätten bezahlt machen: Reparieren statt tauschen sollte die Devise sein. Das ist nachhaltiger und schont Geldbeutel sowie Umwelt. Drei Beispiele zeigen, wie das möglich ist.

Nach einer Marderattacke suchte AUTO BILD-Leserin Anette Roth aus Hamburg mit ihrem Ford B-Max aus dem Baujahr 2015 eine Ford-Fachwerkstatt auf. Aus Sicherheitsgründen wollte man an ihrem Auto Unterdruckschläuche erneuern.Roth erschien der Betrag für die Reparatur sehr hoch. Vor allem auch deshalb, weil nur ein Teil in der Größe einer Fahrradventil-Kappe angenagt war. Daher entschloss sie sich, eine weitere Werkstattmeinung einzuholen. Nach einer zweiten Schadensdiagnose bezahlte sie für die Reparatur nur rund ein Fünftel, inklusive zusätzlicher Arbeiten wie dem Auffüllen der Scheibenwaschanlage und einer Ölkontrolle. Nach einer Stunde hatte die Ford-Fahrerin ihr Auto repariert zurück.

Bei diesem 1998er Corolla mit einem Zeitwert nahe null quittierte das Zündschloss seinen Dienst.

Nach 22 Jahren und 402.000 Kilometern quittierte das Zündschloss des Toyota von AUTO BILD-Mitarbeiter Richard Holtz seinen Dienst. Er musste immer länger rütteln, bis er den Schlüssel drehen konnte. Also holte er Reparaturangebote ein, die beim Vertragshändler den Zeitwert seines treuen Corolla weit übertrafen. Die hohen Preise lagen an einem Teil, das Original nur noch in Verbindung mit einem neuen Wegfahrsperrenmodul angeboten wird. Mögliche Kosten:Holtz recherchierte im Internet, fand ein passendes Gebrauchtteil bei einem Autoverwerter. Die Kosten beliefen sich auf 56 Euro. Eine freie Werkstatt baute das Schloss für 111 Euro ein. Zu guter Letzt musste ein Spezialist für 90 Euro einen Schlüssel nachfertigen und an die Wegfahrsperre anlernen. Ein Makel bleibt: Seit der Reparatur ist die Funkfernbedienung außer Betrieb.