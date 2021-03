*Preis: Amazon-Preis am 11.03.2021

Serienmäßig ist dergenannte Zweiliter-Turbo-Vierzylinder für 306 PS und 400 Nm Drehmoment gut. Per Upgrade-Turbolader und Kennfeldoptimierung des Motorsteuergeräts steigen die ZahlenUm den Vorwärtsdrang zu optimieren, wurden auch die Steuergeräte von Siebengang-Doppelkupplung und Antriebsstrang angepasst. Derart gerüstet, sprintet der Allradler in glattendie Höchstgeschwindigkeit ist erst beierreicht. Der angesprochene F80 M3 mit Doppelkupplung schafft "nur" 4,1 Sekunden und 280 km/h. Posaidon spricht von der "vorerst größten" Ausbaustufe, möglicherweise können wir uns also auf noch mehr Dampf gefasst machen.