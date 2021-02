erade ist die neue Mercedes S-Klasse angelaufen. Die AMG-Versionen lassen aber noch auf sich warten. Um die Zeit zu überbrücken, hat Posaidonin diversen Stufen vorgestellt. Die reichen von "heftig" bis "größenwahnsinnig" und bescheren dem Luxusmobil Beschleunigungswerte, dass einem schwindelig wird! Das Problem dabei: Die höheren Ausbaustufen bekommen in DeutschlandAuch die kleinen Stufen riechen aber locker aus.

Dem Posaidon S 63 RS 830+ sieht man seine irre Leistung in keiner Weise an. Sogar die Felgen sind Serie. ©POSAIDON GmbH & Co. KG

Im S 63 arbeitet einDie Serie bringt es auf 612 PS und 900 Nm Drehmoment. Nach dem Posaidon-Tuning erscheinen diese Zahlen geradezu kümmerlich. Per kugelgelagerten Turboladern, Sportluftfilter, Downpipes mit Sportkatalysatoren und neuer Software steigt die Leistung aufNoch beeindruckender ist dasSo beschleunigt dasin – bitte festhalten –Ein Bugatti Veyron, einst das Nonplusultra der Sportwagenwelt, braucht 2,84 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit limitierte Posaidon zur Reifenschonung aufDas Problem an der Sache: Diese Leistungsstufe ist in Deutschland nicht zulassungsfähig.