Tuning-Freunde können sich auf den 8. bis 10. Juli 2022 freuen. Da finden die PS Days in Hannover statt. Die Automesse sollte bereits 2020 ein neuer Treffpunkt für die Tuning-Szene im Norden Deutschlands sein, musste wegen der Corona-Pandemie aber verschoben werden.

Drei Messehallen und eine Freifläche bieten bis zu 100.000 Besuchern die Möglichkeit, sich über neue Entwicklungen im Tuningbereich zu informieren und sich Inspiration für eigene Umbauten zu holen.

Das ist der aktuelle Lageplan. Für das Crew Parking kann man sich bewerben.





In den Messehallen soll es alles geben, was man für das Veredeln von Fahrzeugen benötigt, ob Fahrwerk, Felgen oder Folien. Doch es geht bei den PS Days nicht nur um Zubehör, auch die Tuning-Community soll hier im Sommer eine Plattform zum Austausch bekommen.

Tickets gibt es hier online zu kaufen . Die Tageskarte kostet 16 Euro, das Dauerticket 33 Euro, das Familien-Ticket 36 Euro und das ermäßigte Ticket kostet 13 Euro. Für Kinder bis einschließlich 6 Jahre ist der Eintritt kostenfrei. Ein Ticket berechtigt nicht zum Befahren des Messegeländes mit dem privaten Fahrzeug. Bei Fragen zu PS Days Tickets oder zu Ticket-Bestellungen gibt es eine Ticket-Hotline: 0511 89-37777 oder per E-Mail: service-hotline@messe.de

Die Tagesparkgebühren betragen für Pkw 8 Euro, Transporter : 9 Euro, Busse: 18 Euro, Lkw : 14 Euro, Wohnmobile : 12 Euro. Auf der Website der GfV findest du alle Informationen zu den Parkmöglichkeiten auf dem Messegelände.

Die PS Days öffnen am Freitag, den 8. Juli von 10 bis 18 Uhr. Am Samstag, den 9. Juli ist von 10 bis 18 Uhr für die Messe geöffnet und von 18 bis mindestens 22 Uhr für die XS Carnight. Am Sonntag, den 10. Juli, habt ihr Zutritt von 10 bis 17 Uhr.



Aber nicht nur Umbauten professioneller Tuner sind während den PS Days auf dem Messegelände in Hannover zu sehen. In der "Community Garage" (ehem. "Private Car Area") können bis zu 600 Fahrzeugbesitzer ihre Projekte in Halle 26 zu präsentieren.

Die Messe will Aussteller und Tuning-Community zusammenbringen.







Eine Jury kürt die schönsten Modelle. Wenn ihr dabei sein wollt, könnt ihr euch hier bewerben . Im Süden der Halle 26 werden außerdem 170 exklusive Fashrzeuge aus ganz Europa unter dem Motto "PS Days Elite Circle" präsentiert.

Für Autoclubs und Crews ab 5 Personen, die ihre Tages-, Dauer- oder Kombitickets für die PS bereits erworben haben, wird nahe am Veranstaltungsgelände ein Crew Parking angeboten. Dafür vorgesehen ist der Parkplatz West 41 (solange die Parkplätze reichen!). Preis pro Fahrzeug: Tagesticket 12,- EUR und Dauerticket 30,- EUR.

Gut zu erreichen und zentral gelegen mit jeder Menge Platz: Das Gelände in Hannover ist ideal für eine Tuning-Messe.







Bei Interesse schickt eine Bewerbung per Mail an: crewparking-psdays@messe.de mit folgenden Angaben: Fahrzeuganzahl, Kontaktdaten, Aufenthaltsdauer, weitere Wünsche und/oder Fragen.

Das deutsche Finale der Hot Wheels Legends Tour, präsentiert von AUTO BILD, findet 2022 auf den PS Days statt. Dann werden die drei coolsten und am individuellsten gestalteten Autos dem Publikum präsentiert und das Sieger-Auto gekürt. Der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin wird Deutschland beim internationalen Hot Wheels Legends Tour Grand Finale in den USA vertreten und um die Aufnahme in die prestigeträchtige Hot Wheels Garage of Legends kämpfen.

Sidney Hoffmann wird zusammen mit Sophia Flörsch beim Finale der Hot Wheels Legends Tour auf der Messe dabei sein.







Das Sieger-Auto wird als Modell im Maßstab 1:64 gebaut und weltweit in den Regalen stehen. Wer sich mit seinem Tuning-Car bewerben möchte, hat noch bis zum 30. Mai hier dazu die Möglichkeit.

Die Veranstaltung XS Carnight macht am Samstagabend (9. Juli) auf dem Messegelände Halt. Ein Highlight der PS Days. Die XS Carnight fand unter anderem schon im Berliner Olympiastadion statt. Kombi-Tickets gibt es für 30 und 46 Euro hier im Ticket-Shop

Die PS Days bieten Probefahrten in unterschiedlichen Automobilen verschiedener Hersteller. Darüber hinaus gibt es Stuntshows und Präsentationen von Rennfahrzeugen mit weit über 1000 PS.



Auch wenn die Messe in diesem Jahr zum ersten Mal stattfindet, gab es 2019 schon einen kleinen Vorgeschmack auf den Juli 2022. Mit einem "Fast Friday" auf dem Gelände der Messe Hannover klopften die Veranstalter die Nachfrage nach den PS Days ab. Rund 10.000 Menschen sollen gekommen sein, einer gut gefüllten Messe sollte also nicht viel im Weg stehen.