Q5, X3, GLC und Co: SUVs bis 50.000 Euro

ünfzig Riesen sind eine ganze Menge Geld. Wer so einen Betrag in ein Auto investiert, darf zu Recht einiges erwarten: viel Ausstattung, sehr gute Verarbeitung, hohen Fahrkomfort und starke Motoren . Da spielen nicht mehr ganz so viele in der SUV-Premium-Liga, die von den deutschen Herstellern Audi BMW und Mercedes dominiert wird. So haben wir neben den üblichen Verdächtigen Q5, X3 und GLC nur noch den Volvo XC60 auf der Liste, den wir Ihnen in der Preisklasse bis 50.000 Euro ans Herz legen können.