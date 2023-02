Die Elektrifizierung macht auch vor der uramerikanischen Fahrzeuggattung der Pick-ups nicht halt. Nach dem Hummer und dem Ford F-150 wird auch der RAM 1500 bald als Elektroversion angeboten. Auf der CES 2023 in Las Vegas wurde bereits die seriennahe Studie RAM 1500 Revolution Concept gezeigt – jetzt kündigte RAM die Serienversion im Rahmen des Superbowl an. Im vierten Quartal 2024 soll der RAM 1500 REV zu den Händlern kommen!

Ziel des Mutterkonzerns Stellantis: Der RAM 1500 REV soll der ultimative Pick-up sein! In puncto Reichweite, Ladezeit, Anhänge- und Nutzlast soll er die Konkurrenz in ihre Schranken weisen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es aber noch keine technischen Daten. Was wir bereits wissen: Der Elektro-RAM basiert auf der "STLA Frame"-Plattform. Dabei handelt es sich um eine Leiterrahmen-Konstruktion, in die das Batteriepaket integriert ist.