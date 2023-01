Stellantis Ziel für den RAM 1500 BEV: Er soll der ultimative Pick-up sein! In puncto Reichweite, Ladezeit, Anhänge- und Nutzlast soll er die Konkurrenz in ihre Schranken weisen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es aber noch keine Angaben zu den technischen Daten. Was wir bereits wissen ist, dass der RAM auf der "STLA Frame"-Plattform basiert. Dabei handelt es sich um eine Leiterrahmen-Konstruktion in die das Batteriepaket integriert ist.