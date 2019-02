Ratgeber: Diesel umrüsten

Schmeiß weg, kauf neu: So möchten unsere Autohersteller die Dieselkrise am liebsten lösen. AUTO BILD begleitet einen Skoda-Fahrer, der es anders macht – und umrüstet!

D as Angebot klingt durchaus vernünftig. Der Wagen hat 91.500 Kilometer gelaufen, ist gerade drei Jahre alt und soll 17.500 Euro kosten – inklusive Anhängerkupplung, um das Pferd an den Haken zu nehmen. Andrej Antic (51) schlägt zu. Es ist ein Kauf, wie ihn jedes Jahr Hunderttausende von Deutschen tätigen. Menschen, die ein eher rationales denn emotionales Verhältnis zu Autos haben. Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Elegance Green Tec, 105 PS, Stoffsitze, DSG, Farbe Black Magic Perleffekt: Gibt es etwas Vernünftigeres? Für Kenner der Autobranche sicherlich. Denn im Februar 2017, als der vermeintliche Vernunftkauf über die Bühne geht, ist der Octavia in Wahrheit ein Auto von gestern. Sein Abgasverhalten hat ihn im Zeitraffer altern lassen. Längst ist klar, dass Euro-5-Diesel beim Stickoxidausstoß schlimme Dreckschleudern sind. Auch dass selbst Euro-6-Diesel im Realbetrieb ein Vielfaches dessen an NOx ausstoßen, was auf dem Prüfstand erlaubt ist. Der ADAC hat diverse Modelle gemessen, Bundesumweltministerium und Gerichte haben Fahrverbote als Maßnahme gegen Luftverschmutzung in Innenstädten gefordert. "Wir haben die Diesel-Problematik bei den Verkaufsverhandlungen angesprochen", sagt Andrej Antic knapp zwei Jahre später. "Man beruhigte uns und sprach von allgemeiner Panikmache."

Motto: Weiterfahren statt wegwerfen

Wiedersehen nach zwei Jahren: Was bietet der Händler heute für den Euro-5-Ladenhüter, den er damals verkaufte? Jetzt sitzt Antic erneut beim Skoda-Händler – bei jenem Verkäufer, der ihm damals den Octavia ans Herz legte. Der Wagen hat inzwischen 55.000 Kilometer mehr auf der Uhr und ist wie alle Euro-5-Diesel kaum verkäuflich. Antic: "Ich möchte einfach mal wissen, wo wir gerade stehen. Was ist mein Auto jetzt noch wert in der Dieselkrise mit den Fahrverboten?" Der Verkäufer redet lange. Vom Gebrauchtwagenmarkt , von Schwacke, DAT und davon, dass sich die Preise in Wirklichkeit bei Mobile und AutoScout24 bilden. Dann bringt er die Hersteller-Wechselprämie ins Spiel, falls sich der Kunde für eine Neuanschaffung entscheidet. Ein Ankauf des Octavia ohne Gegengeschäft sei zwar denkbar, aber nur mit einem "defensiven" Preis. "Euro 5 geht im Moment ja am schwierigsten", so der Verkäufer. Ein Wertverlust mit Ansage – der dem Auto-Fachmann schon im Februar 2017 klar gewesen sein müsste. Aktuell würde er Antic noch 7500 bis 8500 Euro für sein Vernunftauto geben – am liebsten natürlich in Verbindung mit einem Neuerwerb. Eine Umrüstung, so der Verkäufer, lohne sich allenfalls bei jüngeren und wertvolleren Wagen, nicht aber in diesem Fall. Danke, auf Wiedersehen! Dass ein Neukauf der einzige Schutz vor drohenden Fahrverboten sei, suggeriert auch das Schreiben des Kraftfahrt-Bundesamts, das Antic wie Zigtausende anderer Dieselbesitzer bekommt. Die dem Bundesverkehrsministerium untergeordnete Behörde preist Umtauschpämien und Rabatte – und verlinkt sogar zu den Herstellern. "Für mich ist das ein ungeheuerlicher Vorgang", sagt Skoda-Fahrer Antic. "Ich rüste meinen Diesel nach und mache ihn sauber. Jetzt erst recht."

Schritt für Schritt zum sauberen Diesel

Die Nachrüstung läuft: Der SCR-Katalysator wird

mittels Standardschellen ins Abgasrohr eingefügt. Ein nachgerüsteter SCR-Kat kann den Ausstoß von Stickoxiden (NOx) um bis zu 90 Prozent reduzieren. Bei flächendeckender Umrüstung von Euro-5-Pkw mit SCR (Selective Catalytic Reduction) könnten die Emissionen des Straßenverkehrs um rund 25 Prozent gesenkt werden. Die Umwelt würde also profitieren, Fahrer ausgesperrter Euro-5-Diesel dürften in die Verbotszonen, und ihr Wagen gewönne wieder an Wert. Was also spricht dagegen, Fahrzeuge wie den hier gezeigten Skoda Octavia TDI mit einer nachgeschalteten Harnstoff-Einspritzung, die weder in den Motor noch in das Motormanagement eingreift, sauberzumachen? Aus technischer Sicht nicht allzu viel. Die Umrüster müssen dafür haften, dass das System mindestens 100.000 Kilometer oder fünf Jahre funktioniert – Folgeschäden inbegriffen. Dennoch rät VW seinen Kunden von einer Hardware-Nachrüstung durch Drittanbieter ab. Die von der Autoindustrie gestreuten Bedenken – mangelnde Funktionssicherheit, möglicher Mehrverbrauch – hält der Bamberger SCR-Spezialist Dr. Martin Pley für fadenscheinig. "Seit drei Jahren wird versucht, uns das Geschäft schwer zu machen", so Pley. "Der ADAC hat die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit nachgerüsteter SCR-Systeme in einem Langzeittest belegt." Der Umbau dauert zwei bis drei Stunden, der Preis soll in der Serie bei unter 3000 Euro liegen. Zudem hat das Bundesverkehrsministerium nach langem Zögern Ende 2018 technische Rahmenbedingungen für die Hardwareumrüstung veröffentlicht, verbunden mit dem Appell an die Autobranche, "die Kosten für das SCR-System und den Einbau" zu übernehmen. 2019 müsse "das Jahr der Vertrauens-Nachrüstung für die deutschen Hersteller" werden, so Minister Scheuer.

Die Messung: Nachrüst-OP war erfolgreich

Am Haken: Vorbereitung der Abgas-Straßenmessung (RDE, Real Driving Emissions). Das Gerät sitzt auf der Anhängerkupplung. Leser Antic lässt seinen Octavia schließlich beim Spezialisten Dr. Pley nachrüsten. Und dann kommt die Stunde der Wahrheit: Am ADAC-Technikzentrum in Landsberg musste der gesäuberte Diesel zum RDE-Test antreten. Das Kürzel steht für "Real Driving Emissions" (Emissionen im realen Straßenbetrieb). Die waren – und sind – das Problem aller Euro-5-Diesel und fast aller Euro-6-Diesel: Auf dem Prüfstand sauber, stoßen Euro-5-Diesel laut Umweltbundesamt im Schnitt 907 Milligramm Stickoxide (NOx), wenn sie auf der Straße fahren, aus. Der Skoda Octavia TDI mit schlanken 1,6 Liter Hubraum und 110 PS gehört mit knapp 500 Milligramm NOx noch zu den besseren Vertretern. Sein RDE-Wert reduzierte sich nach der Umrüstung dramatisch: auf 82 Milligramm NOX! Und das, obwohl die Testbedingungen mit nur vier Grad Außentemperatur ungünstig waren. "Diesen Wert schafft kaum ein Euro-6d-TEMP-Fahrzeug mit serienmäßigem SCR-System", sagt Martin Pley.