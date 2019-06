Reimo Caddy Camp: Wohnmobil-Test

A uch wir lieben den Bulli. Der Kult-Camper ist wunderbar alltagstauglich und hat alles an Bord, was Reisemobilisten brauchen. Doch seien wir ehrlich: Nicht jeder kann oder will so tief in die Tasche greifen, wie es Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden uch wir lieben den Bulli. Der Kult-Camper ist wunderbar alltagstauglich und hat alles an Bord, was Reisemobilisten brauchen. Doch seien wir ehrlich: Nicht jeder kann oder will so tief in die Tasche greifen, wie es VW und Ausbauer derzeit für einen gut aus gestatteten, bewohnbaren T6 verlangen. Wer trotzdem einen Camper mit Basis aus dem VW-Konzern haben will, für den hat Reimo eine tolle Alternative entwickelt. Der Caddy Camp fällt zwar eine Nummer kleiner aus als der Bulli, bringt aber ähnlich gute Camping-Qualitäten mit.

Gemacht und gedacht für kurze Wochenendtrips

Umbau: Fürs Frühstück wird der Tisch eingehakt. Das Fußteil des Bettes wandelt sich zur Sitzgelegenheit. Das hat er: Der kleine Halbbruder des VW California – gleicher Mutterkonzern, anderer Ausbauer. Der Caddy Camp ist mehr Pkw als Der kleine Halbbruder des VW California – gleicher Mutterkonzern, anderer Ausbauer. Der Caddy Camp ist mehr Pkw als Wohnmobil und unterscheidet sich von der normalen Version lediglich durch einen einfachen, aber genialen und sehr hochwertigen Ausbau im Heck sowie das Aufstelldach. Gemacht und gedacht ist er für kurze Wochenendtrips: Morgens die Kinder zur Schule bringen, Klamotten und Grill in den geräumigen Heckraum packen und nachmittags mit der Familie an die Ostsee cruisen. Mehrere Urlaubswochen an der portugiesischen Küste dürften dagegen nur Minimalisten schaffen. Sommerliche Temperaturen sind außerdem hilfreich, denn durch den begrenzten Innenraum bleibt beim Umbauen und Ausklappen der Betten und Sitze mindestens eine Tür offen.

Begehrte Assistenzsysteme kosten extra

Goldig: Der Caddy ist in Sachen Fahrkomfort kein Luxusschlitten, aber ein solider Alltagswagen. So fährt er: Der Caddy bringt zwar nicht den Komfort einer Mittelklasse-Limousine mit, fährt jedoch kultivierter als seine großen Nutzfahrzeug-Kumpels. Schraubenfedern hätten dem Kleinen allerdings gutgetan. Die verbauten Blattfedern sind zu weich und lassen das Heck auf holpriger Landstraße nachschwingen. Bei voller Beladung mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern und Gepäck dürfte er schnell an seine Grenzen kommen. Darüber hinaus überzeugt der Mini-Camper mit seinem automotiven Charme. Die 122 PS und zwei Liter Hubraum erfreuen schaltfaule Fahrer. Ab 2927 Euro Aufpreis gibt's das DSG-Getriebe dazu. Begehrte Der Caddy bringt zwar nicht den Komfort einer Mittelklasse-Limousine mit, fährt jedoch kultivierter als seine großen Nutzfahrzeug-Kumpels. Schraubenfedern hätten dem Kleinen allerdings gutgetan. Die verbauten Blattfedern sind zu weich und lassen das Heck auf holpriger Landstraße nachschwingen. Bei voller Beladung mit zwei Erwachsenen, zwei Kindern und Gepäck dürfte er schnell an seine Grenzen kommen. Darüber hinaus überzeugt der Mini-Camper mit seinem automotiven Charme. Die 122 PS und zwei Liter Hubraum erfreuen schaltfaule Fahrer. Ab 2927 Euro Aufpreis gibt's das DSG-Getriebe dazu. Begehrte Assistenzsysteme wie die Distanzregelung (615 Euro) oder die automatische Fahrlichtschaltung (Licht-und-Sicht-Paket 214 Euro) müssen leider extra bezahlt werden. Das große Multimedia-Paket von VW (1347 Euro) punktet mit einem zuverlässigen und übersichtlichen Navi . Dank der stabilen Bluetooth-Verbindung und sechs Lautsprechern gibt's für die Kinder auch ein Gute-Nacht-Hörspiel.

Das Bett im Aufstelldach eignet sich eher für Kinder