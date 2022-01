Derdürfte für die meisten Leutesein, doch der kleine Franzose ist einzum. Seit 2019 bietet Renault den Bestseller in der fünften Generation an und die kostet in der Basisausstattung "Life" aktuell mindestens. Imgibt es den Clio aktuell für– was nicht mehr ist, als so mancher aktueller Handyvertrag heutzutage monatlich kostet!