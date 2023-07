Zoom Herkömmliche USB-Anschlüsse versorgen die Smartphones mit Strom, ein neuer 10-Zoll-Display bildet die Schaltzentrale des Infotainments. Ist der Gangwahlhebel auf B gestellt wird ordentlich rekuperiert. Die Musik kommt aus einem Bose-Soundsystem. Bild: Renault/Bertrand Bremont

Im ersten Moment wirkt der Clio auch ausgesprochen sportlich abgestimmt. Die tief liegenden Gullydeckel und Querfugen auf den belgischen Straßen rund um Brüssel werden knochentrocken in den Innenraum durchgereicht. Dafür taucht der Franzose in schnell gefahrenen Kurven tief ein, was in der Gesamtabstimmung dann nicht ganz schlüssig wirkt und dem sportlichen Ersteindruck entgegensteht.