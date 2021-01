S eit 2019 ist die fünfte Generation des Basisausstattung "Life" mit 67-PS-Benziner gibt es den Clio ab 14.100 Euro. Auch im Leasing ist der Clio ein echtes Schnäppchen! Erst vor wenigen Wochen haben wir über einen Clio im Gewerbeleasing für 33,55 Euro netto pro Monat gibt. Das sind zwar 8,55 Euro mehr, allerdings handelt es sich dieses Mal um einen deutlich besser ausgestatteten Clio Intens TCe90 – und der kostet ab Werk mindestens 19.100 Euro. ( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) eit 2019 ist die fünfte Generation des Renault Clio auf dem Markt. Und der französische Kleinwagen ist in Topform: Mit frischem Design, guter Verarbeitung und einem ordentlichen Fahrwerk konnte sich der Clio im AUTO BILD-Vergleichstest gegen die Konkurrenten Peugeot 208 und Mazda2 durchsetzen. Hinzu kommt, dass der Clio günstig ist – in dermit 67-PS-Benziner gibt es den Clio. Auch imist der Clio ein echtes Schnäppchen!Erst vor wenigen Wochen haben wir über einen Kracher-Leasingdeal zum Renault Clio berichtet. Mitte Januar gab es den Clio TCe65 für nur 25 Euro netto pro Monat, ohne Anzahlung. Jetzt hat "Sparneuwagen" ein neues Angebot am Start, bei dem es dengibt. Das sind zwar 8,55 Euro mehr, allerdings handelt es sich dieses Mal um einen deutlich besser ausgestatteten Clio Intens TCe90 – und der kostet ab Werk mindestens 19.100 Euro.

Leasing ohne Anzahlung, aber mit Überführungskosten



Eine Anzahlung ist nicht nötig, allerdings kommen einmalig 799 Euro Überführungskosten hinzu. Das Angebot läuft über kurze zwölf Monate mit 10.000 Freikilometern pro Jahr. Zwar lässt sich die Laufzeit auf zwei Jahre ausweiten, aber dann kostet der Clio monatlich schon 91,27 Euro netto, was natürlich in keinem Verhältnis steht. Auch die Freikilometer können auf bis zu 25.000 pro Jahr erhöht werden, doch auch in diesem Fall schnellt die monatliche Rate auf 86,20 Euro netto. Da es sich bei dem Angebot um Fahrzeuge im Vorlauf handelt, ist die Ausstattung nicht mehr anpassbar. Positiv ist hingegen die kurze Lieferzeit von nur rund sechs Wochen. Außerdem bietet Renault eine kostenlose Anlieferung im Umkreis von 100 Kilometern ab verschiedenen Niederlassungen an – beispielsweise in Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt oder München.

Renault Clio Intens mit guter Ausstattung

90 PS unter der Haube. Statt in 17,1 Sekunden geht es so in 12,2 Sekunden auf 100 km/h. Serienmäßig bei der Ausstattungslinie "Intens" an Bord: 16-Zoll-Felgen, 360-Grad-Kamera und das Multimediasystem "Easy Link" mit Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut Sparneuwagen kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier! Im Vergleich zum letzten Leasing-Deal ist der Clio nicht nur besser ausgestattet, er hat auch mehr PS. Statt der Basismotorisierung mit 1,2-Liter-Dreizylinder und überschaubaren 67 PS steckt bei diesem Angebot der gleiche Motor mit Turboaufladung undunter der Haube. Statt in 17,1 Sekunden geht es so in 12,2 Sekunden auf 100 km/h. Serienmäßig bei der Ausstattungslinie "Intens" an Bord: 16-Zoll-Felgen, Spurhalteassistent , Verkehrszeichenerkennung, Einparkhilfe hinten, LED-Scheinwerfer , Klimaautomatik, Apple Carplay und Android Auto. Zusätzlich konfiguriert wurden eineund das"Easy Link" mit Navi