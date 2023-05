Das Cockpit gibt es so auch im Austral und Mégane E-Tech, mit digitalem 12,3 Zoll-Kombiinstrument und zwölf-Zoll-Touchscreen in der Mitte. Die Instrumente lassen sich konfigurieren, sind insgesamt aber eher schlicht gehalten, das Multimedia arbeitet mit Google – Assistant und Maps, was sehr gut funktioniert, wobei man sich in den übrigen Displays schon mal verlaufen kann. Viel Mühe gegeben hat sich Renault mit der Vernetzung, auch jede Menge Apps sind integriert, zum Beispiel eine spielerisches Musik-Quiz für lange Fahrten mit dem Nachwuchs.