Renault K-ZE: E-Auto unter 10.000 Euro

Wegen seines niedrigen Preises könnte der kleine Stromer hierzulande. Der französische Staatskonzern setzt große Hoffnungen in den K-ZE. Laut Hersteller sei das Elektro-SUV dasfür europäische Großstädte. Besonders junge Leute sollen mit ihm angesprochen werden. Derwird dort bereits für umgerechnet. Im K-ZE steckt eine, die einenspeist. Damit sollenmöglich sein. Im Alltag und nach der aktuellen WLTP-Norm dürfte die Reichweite allerdings deutlich schrumpfen. Die, was für ein Stadtauto jedoch kein Problem sein dürfte. Die Zulassungshürden und die Ansprüche der Kunden liegen in Europa höher, weshalb Renault die Sicherheitsausstattung für den hiesigen Markt deutlich aufstocken könnte. Um eventuellen Vorbehalten bezüglich der Reichweite entgegenzuwirken, könnte auch die. Nach diesen Anpassungen müssten auch die. Vermutlich wird derhierzulandeliegen.

Renault hat auf dem Elektroauto-Markt bereits reichlich Erfahrung: Die Franzosen bieten mitundzurzeit vier Elektrofahrzeuge in Deutschland an. Der Zugang zur Elektromobilität müsse für eine breitere Masse möglich sein, heute könne sich noch nicht jeder ein Elektroauto leisten, sagte der ehemalige Renault-CEO Thierry Bolloré . Elektromobilität für die Masse schreibt sich auch VW mit dem ID.3 auf die Fahnen, doch der wird in der günstigsten Version mindestens 30.000 Euro kosten. Renault bietet den kompakten Zoe in Deutschland schon ab 21.900 Euro an – allerdings kommen dann noch mindestens 69 Euro Batteriemiete pro Monat hinzu.