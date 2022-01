Der Renault Kangoo begeistert seine Fans seit ziemlich genau 25 Jahren vor allem durch seineund sein. Mit der vor Kurzem eingeführten dritten Generation wird aus dem etwas unförmigen Van ein schickes Lifestyle-Gefährt . Diesen Wandel verdankt der Kangoo vor allem der optischen Annäherung an das aktuelle. Der auffällige Kühlergrill und ein angedeuteter Unterfahrschutz vorn rückt ihn in die Nähe der französischen SUV-Familie, bestehend aus Koleos Kadjar und Captur

In puncto Antrieb bleibt Renault zum Marktstart eher konservativ und bietet sowohl den Familien-Pkw als auch den Nutzfahrzeug-Ableger Kangoovorerst mit einem Vierzylinder-Diesel und einem 1,3-Liter-Benziner in zwei Ausbaustufen an. Erst 2022 soll eine rein elektrische Version den Markt erobern. Serienmäßig rollen derzeit alle Kangoo-Varianten mit einemvom Band. Laut Preisliste kostet die aktuelle Einstiegsversion, ein 100starker Benziner in der Ausstattungsoption "Edition", mindestens 24.450 Euro.Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) könnenden 100 PS starken Renault Kangoo TCe 100 in der Ausstattungsvariante Edition Oneaktuell bereits

Navi

Die bei sparneuwagen.de angebotene Version des Renault Kangoo fährt als Edition One in der Farbe Mineral Weiß vor. Zum Serienumfang des Vans gehören in dieser Variante unter anderem das Multimediasystem Easy Link mit 8-Zoll-Touchscreen sowie einem integrierten, ein Toter-Winkel-Warner und eine Einparkhilfe hinten. Und der Franzose steht auf Ganzjahresreifen . Zu Beginn des Leasings fallen einmalig Bereitstellungskosten in Höhe von 899 Euro an.(175 Euro mal 60 Monate plus 899 Euro minus 175 Euro mal 3 Monate). Da es sich um Lagerfahrzeuge handelt, sind diese in der Regel sofort verfügbar und auch nicht von den Auswirkungen der Chipkrise betroffen.