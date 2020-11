Dr. Wack A1 Speed Wax Plus 3

Die Scheinwerfer sind geteilt. Oben befinden sich extraschmale Tagfahrleuchten mit integrierten grünen Blinker (die es natürlich nicht in die Serie schaffen werden). Die Leuchteinheiten werden durch ein LED-Band miteinander verbunden, das wiederum auch den kleinen Grill nach oben begrenzt. Eine Etage tiefer sind Abblend- und Fernlicht in einem tief ausgeschnittenen Element untergebracht, das wie ein zusätzlicher Lufteinlass wirkt – vermutlich ist es aber wohl nur ein Designkniff.

Das Heck sieht zwar schon weniger spacig aus als die Front, in der Serienversion dürfte es aber noch eine Stufe zahmer werden.

An der Seite fallen die filigranen Spiegel auf, die nicht so recht zum bulligen Rest des SUVs passen wollen. Das Heck wird über der Scheibe von einem stattlichen Spoiler begrenzt. Mit den C-förmigen Rückleuchten und der hohen Schürze wirkt der Kiger hinten schon serienreifer als an der Front –Der Lack des Showcars hat übrigens einen Flip-Flop-Effekt: Dem Grün würden blaue und violette Flakes beigemischt, sodass das Auto je nach Licht und Blickwinkel unterschiedliche Farben hat. Den Innenraum der Studie hat Renault noch nicht gezeigt. Infos zur geplanten Motorenpalette des Kiger gibt es ebenfalls noch nicht.