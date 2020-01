Natürlich bietet der Koleoswie hohe Sitzposition und guten Überblick. Aber mitist er über das Kompaktmaß hinausgewachsen, parkt zwischen Tiguan (4,49 Meter) und Tiguan Allspace (4,70 Meter). In der Kabine bietet der aktuelle Koleosals zuvor. Vorn gibt es jetzt ausziehbare Oberschenkelauflagen. Dieverwöhnt sogar mit Massagesitzen. Fondpassagiere freuen sich über die. Trotzab 1750 Umdrehungen ist hier kein flotter Franzose unterwegs. Das liegt zum einen am eher gemütlich abgestimmten Fahrwerk, zum anderen an der. Beides zusammen lädt vernünftige Fahrer ein, eher die Cruiser-Eigenschaften des Koleos zu genießen.

Spritknauser: Gaspedalstreichler schaffen im Diesel-Koleos beim Verbrauch eine Fünf vor dem Komma.

Wenn es sein muss, auch mit der ganzen Familie. Für Gepäck stehenzur Verfügung. Bei umgelegter Rückbank immerhin– der Urlaub kann also kommen. In der vollfetten Ausstattung Initale Paris rollt man aufdurch die Lande. Das sieht gut aus, bietet aber eher keinen Komfortgewinn. Fürgibt es diemit 18-Zoll-Bereifung. Wer auf E-Sitze mit Massagefunktion, Bose-Sound, Nappaleder und Akustikglas verzichten kann, ist damit gut bedient. Unter der Haube werkelt ein Diesel , dieser Renault geht so als Umweltfreund durch. Bei überkommt der gemütliche Franzose mitvon der AUTO BILD-Verbrauchsrunde zurück. Wer mitunterwegs ist, schafft sogar die. Nur die ganz Eiligen werden mit deutlich über elf Litern auf 100 Kilometern an die Tankstellenkasse gebeten. Gewicht und Stirnfläche fordern dann ihren Vollgas-Tribut. Viel wichtiger: Renault hat bei dernachgebessert. Der 190-PS-Diesel () reinigt seine Abgase endlich zeitgemäß mit. Eine gelungene Allianz.