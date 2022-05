Das kleine SUV Renault Mégane E-Tech Electric basiert auf der CMF-EV-Plattform des Nissan Ariya . Parallel zur vollelektrischen Variante bietet Renault den Mégane auch weiterhin als Verbrenner und als Plug-in-Hybrid an. Bis auf den Namen hat der Elektro-Mégane allerdings nicht viel gemein mit seinen Verwandten.

Das gilt auch für die kompakteren Abmessungen, weshalb der Renault Mégane E-Tech eher in Konkurrenz zum VW ID.3 steht und nicht zum ID.4 . Das Basismodell "Equilibre" beginnt als EV40 mit einer Leistung von 96 kW (130 PS) und schafft eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern.

Der Preis der Basisversion startet bei 37.100 Euro. Privatkunden können dank eines attraktiven Leasing-Deals aktuell einen Großteil dieser Summe sparen!

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) kostet der elektrische Renault Mégane E-Tech im Leasing 230 Euro brutto pro Monat. Wie bei den meisten Elektroauto-Leasingdeals kommt eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 6000 Euro hinzu.

Bei einer Vertragslaufzeit von 60 Monaten und jährlich 5000 Freikilometern fällt die günstigste Leasingrate an (229,99 Euro brutto). Auch eine Laufzeit von 48 Monaten mit einem Freikilometerbetrag von 10.000 km (260,33 Euro brutto), 15.000 km (283,71 Euro brutto) und 20.000 km (311,26 Euro brutto) pro Jahr ist möglich. Ebenso eine Vertragslaufzeit von 36 Monaten; die Eckdaten hier: 10.000 km (279,09 Euro brutto), 15.000 km (304,89 Euro brutto) und 20.000 km (337,41 Euro brutto).

Kunden können sich auch für eine Laufzeit von 24 Monaten entscheiden. Hier sind ebenfalls pro Jahr 10.000 km (311,92 Euro brutto), 15.000 km (342,44 Euro brutto) und 20.000 km (378,04 Euro brutto) möglich.

Neben der monatlichen Leasingrate fallen einmalig Überführungskosten in Höhe von 999 Euro brutto an. Daraus ergeben sich – exklusive Umweltprämie – im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 8485,08 Euro brutto (24 mal 311,92 Euro plus 999 Euro).