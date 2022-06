Den Renault Megane gibt es auch als E-Auto! Dann fährt er als SUV vor – und heißt " Megane E-Tech ". Bis auf den Namen hat der Franzose jedoch nicht mehr viel gemein mit seinen Verbrenner-Verwandten. Die kompakteren Abmessungen machen den Megane E-Tech – trotz des SUV-Formats – eher zu einem direkten Konkurrenten des VW ID.3 als zum ID.4-Gegner.





Das Basismodell des Elektro-Megane ist der "Equilibre E-Tech EV 40". Diese Version kommt mit 96 kW (130 PS), schafft 300 Kilometer Reichweite und kostet mindestens 37.100 Euro. Das Topmodell, der "Evolution E-Tech EV 60", kommt mit 160 kW (220 PS), einer Reichweite von bis zu 454 Kilometern und kostet 43.500 Euro.

Der Megane E-Tech ist also durchaus ein preiswertes E-SUV. Dank eines aktuellen Angebots können Privatkunden auch von attraktiven Leasing-Konditionen profitieren!



Französisches Elektro-SUV für 230 Euro brutto leasen



Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) kostet der elektrische Renault Megane E-Tech im Leasing 230 Euro brutto pro Monat. Wie bei den meisten Elektroauto-Leasingdeals kommt eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 6000 Euro hinzu.

( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Die Sonderzahlung wird nach korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet. Doch Vorsicht, denn die volle Erstattung gibt es nur für Fahrzeuge, die noch 2022 ausgeliefert und zugelassen werden. Hier sollten allerdings keine Probleme entstehen, denn die unverbindliche Angabe des Herstellers geht von einem Lieferzeitpunkt im Oktober 2022 aus.

Die günstigste Leasingrate (229,99 Euro brutto) fällt bei einer Vertragslaufzeit von 60 Monaten und jährlich 5000 Freikilometern an. Wer mit dem Auto aber nicht nur zum Bäcker und zurück fahren möchte, der sollte besser auf einen höheren Freikilometerbetrag zurückgreifen: Bei 48 Monaten Vertragslaufzeit sind auch Freikilometerbeträge von 10.000 km (260,33 Euro brutto), 15.000 km (283,71 Euro brutto) und 20.000 km (311,26 Euro brutto) pro Jahr möglich.

Ebenso steht eine Vertragslaufzeit von 36 Monaten zur Verfügung, die Eckdaten hier: 10.000 km (279,09 Euro brutto), 15.000 km (304,89 Euro brutto) und 20.000 km (337,41 Euro brutto).

Kunden können sich auch für eine Laufzeit von 24 Monaten entscheiden. Hier sind ebenfalls pro Jahr 10.000 km (311,92 Euro brutto), 15.000 km (342,44 Euro brutto) und 20.000 km (378,04 Euro brutto) möglich. Doch nun der Haken: Um dieses Angebot wahrnehmen zu können, müssen die Kunden ADAC-Mitglieder sein. Doch der Händler verspricht, dass man sich bei fehlender Mitgliedschaft problemlos an ihn wenden kann.

THG-Prämie auch beim E-Auto-Leasing



( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Der elektrische Renault Megane ist außerdem für die THG-Prämie qualifiziert, denn die gilt auch bei Leasingfahrzeugen. Um einen dreistelligen Betrag im Jahr ganz einfach wiederzubekommen, muss der Halter dies lediglich beim Umweltbundesamt anmelden.

Zwei Jahre Renault Megane E-Tech fahren für 8485 Euro



Neben der monatlichen Leasingrate fallen einmalig Überführungskosten in Höhe von 999 Euro brutto an. Daraus ergeben sich – exklusive Umweltprämie – im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 8485,08 Euro brutto (24 mal 311,92 Euro plus 999 Euro).

Die Kfz-Steuer ist bei diesem Deal bereits enthalten. Für einmalig 399 Euro brutto wird einem der Megane auch bis vor die Haustür geliefert.

Dafür erhalten Kunden einen bereits konfigurierten Renault Megane E-Tech. Dieser kommt mit dem "Winter-Komfort-Paket" (beheizbares Lederlenkrad, beheizbare Vordersitze, höhenverstellbarer Fahrersitz) und dem "Komfort-Paket" (Zweizonen-Klimautomatik, zwei USB-C-Anschlüsse vorne und hinten, Licht- und Regensensor).

Aufgrund einer hohen Nachfrage kann das Angebot laut sparneuwagen.de kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier!