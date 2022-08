Elektrische SUV gewinnen immer mehr an Beliebtheit – da möchte auch Renault mitmischen. Und zwar mit dem Mégane E-Tech . Der elektrische Franzose steht in direkter Konkurrenz zum VW ID.3 und ID.4 und braucht sich gewiss nicht zu verstecken. In der Basis als EV40 boost charge, leistet der Mégane 96 kW (131 PS), ist bei 150 km/h abgeriegelt, hat eine Batteriekapazität von 40 kWh und soll damit bis zu 300 Kilometer weit kommen. Der Basispreis liegt bei 42.000 Euro. Privatkunden können das elektrische SUV jedoch dank eines attraktiven Leasing-Deals günstiger fahren!