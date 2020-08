Renault schwimmt auf einer Elektrowelle. Der Zoe verkauft sich prächtig, und jetzt sollen auch Plug-in-Hybride Geld in die Kassen spülen. Vor allem mit dem Mégane E-Tech Plug-in Hybrid 160 Grandtour rechnen sich die Franzosen gute Chance aus, da der Dienstwagenfahrer interessant ist. Gebrauchtwagen mit Garantie 6.180 € Renault Megane 1.6 III Grandtour, Benzin 74.600 km 74.600 km 74 kW (101 PS) 74 kW (101 PS) 02/2013 02/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, CO2 0 g/km* 6.600 € Renault Megane 1.6 Grandtour Authentique, Benzin 42.750 km 42.750 km 81 kW (110 PS) 81 kW (110 PS) 11/2014 11/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, CO2 0 g/km* 6.987 € Renault Megane 1.2 TCe 115 Paris ENERGY, Benzin 102.723 km 102.723 km 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 12/2014 12/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.3 l/100km (komb.) CO2 126 g/km* 7.390 € Renault Megane 1.2 III Lim PARIS 5-tÃrig 116PS, Benzin 105.890 km 105.890 km 85 kW (116 PS) 85 kW (116 PS) 04/2014 04/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, 5.3 l/100km (komb.) CO2 126 g/km* 7.490 € Renault Megane 1.6 Grandtour Authentique, Benzin 75.800 km 75.800 km 81 kW (110 PS) 81 kW (110 PS) 11/2014 11/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, CO2 0 g/km* 7.777 € Renault Megane 1.6 Authentique Grandtour 16V 110, Benzin 82.500 km 82.500 km 81 kW (110 PS) 81 kW (110 PS) 11/2014 11/2014 Anfragen Zum Inserat Benzin, CO2 0 g/km* 7.890 € Renault Megane 1.6 Grandtour 100 Paris, Benzin 92.874 km 92.874 km 74 kW (101 PS) 74 kW (101 PS) 12/2013 12/2013 Anfragen Zum Inserat Benzin, 6.8 l/100km (komb.) CO2 159 g/km* Renault Megane 1.6 III Grandtour, Benzin + 09131 Chemnitz, Schneider Gruppe GmbH Chemnitz Renault Megane 1.6 Grandtour Authentique, Benzin + 09131 Chemnitz, Schneider Gruppe GmbH Chemnitz Renault Megane 1.2 TCe 115 Paris ENERGY, Benzin + 08056 Zwickau, Autohaus Seidel, Steffen Seidel e.K. Renault Megane 1.2 III Lim PARIS 5-tÃrig 116PS, Benzin + 83512 Wasserburg am Inn, Huber Gebrauchtwagenpark GmbH Renault Megane 1.6 Grandtour Authentique, Benzin + 09247 Chemnitz, Schneider Gruppe GmbH Röhrsdorf Renault Megane 1.6 Authentique Grandtour 16V 110, Benzin + 08064 Zwickau, Schneider Gruppe GmbH Zwickau Renault Megane 1.6 Grandtour 100 Paris, Benzin + 14482 Potsdam, Schachtschneider Automobile In Kooperation mit 1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 92 Hochvolt-Starter-Generator mit 34 PS (25 kW) und einem Elektromotor mit 67 PS (49 kW). Als Systemleistung stehen 158 PS und 205 Newtonmeter zu Buche, der schwimmt auf einer Elektrowelle. Der Zoe verkauft sich prächtig, und jetzt sollen auch Plug-in-Hybride Geld in die Kassen spülen. Vor allem mit demrechnen sich die Franzosen gute Chance aus, da der Kombi auch fürinteressant ist.Für den Antrieb sorgt einmit 92 PS (67 kW) und 144 Newtonmetern im Verbund mit einemmit 34 PS (25 kW) und einemmit 67 PS (49 kW). Als Systemleistung stehenzu Buche, der Verbrauch soll nach dem WLTP-Zyklus nur bei 1,3 Liter pro 100 Kilometer liegen.

Die Kraftverteilung erfolgt über ein Hightech-Getriebe

Variabel: Das Getriebe im Mégane ermöglicht laut Renault 15 Fahrstufen. Getriebe ermöglicht laut 15 Fahrstufenkombinationen inklusive Leerlauf und soll so immer die richtige Antwort auf die jeweilige Fahrsituation parat haben. Renault besteht darauf, dass es sich um ein CVT-ähnliches Getriebe handelt, das eng mit dem verwandt ist, welches der französische Autobauer in der Formel 1 benutzt. Es ist besonders kompakt und kann im Mégane verschiedene Hybrid-Antriebsarten darstellen: seriell, parallel oder ausschließlich konventionell. Im rein elektrischen Fahrmodus stehen zwei Gänge zur Verfügung, ist nur der Verbrenner aktiv, sind es vier und demzufolge im Hybridmodus zwei mal vier Fahrstufen. Interessanterweise treten bei gleichmäßiger Geschwindigkeit die elektrischen Komponenten in den Hintergrund, und der Verbrenner übernimmt das alleinige Kommando. Dasermöglicht laut Renault inklusive Leerlauf und soll so immer die richtige Antwort auf die jeweilige Fahrsituation parat haben. Renault besteht darauf, dass es sich um einhandelt, das eng mit dem verwandt ist, welches der französische Autobauer in derbenutzt. Es istund kann im Mégane verschiedenedarstellen: seriell, parallel oder ausschließlich konventionell. Imstehen zwei Gänge zur Verfügung, ist nur der Verbrenner aktiv, sind es vier und demzufolge im Hybridmodus zwei mal vier Fahrstufen. Interessanterweise treten bei gleichmäßiger Geschwindigkeit die elektrischen Komponenten in den Hintergrund, und derübernimmt das alleinige Kommando.

Rein elektrisch sind bis zu 50 Kilometer drin

Mit einem vollen Akku es elektrisch 50 Kilometer weit, das senkt den Verbrauch auf 1,2 l/100 km. erste Gang elektrisch ist, hat beim Start immer der Elektromotor das Kommando – und der macht seine Sache gut. Im Stadtverkehr kann man ohne Probleme mithalten, und auf Autobahnen und Landstraßen ist man mit einer Maximalgeschwindigkeit von 135 km/h auch kein Verkehrshindernis. Die Batteriekapazität beträgt 9,8 Kilowattstunden, was für eine rein elektrische 50 Kilometern (WLTP) bis 65 Kilometern (im Citymodus) gut sein soll. Unsere Testfahrt hat uns über alle Straßentypen geführt und am Ende zeigte der Bordcomputer einen sehr moderaten Verbrauch von 1,2 Liter pro 100 Kilometer und 14,5 kWh/100 km. Die Reichweite pendelte sich bei 49 Kilometern ein. Die Fahrleistungen sind in Ordnung: Nach 9,8 Sekunden knackt der Mégane die 100-km/h-Marke und ist bis zu 183 km/h schnell. Parken mit PayByPhone Genug der Theorie, wir nehmen auf dem Fahrersitz Platz. Da derelektrisch ist, hat beim Startdas Kommando – und der macht seine Sache gut. Imkann man ohne Probleme mithalten, und aufist man mit einer Maximalgeschwindigkeit vonauch kein Verkehrshindernis. Die Batteriekapazität beträgt 9,8 Kilowattstunden, was für eine rein elektrische Reichweite von(WLTP) bis 65 Kilometern (im Citymodus) gut sein soll. Unsere Testfahrt hat uns über alle Straßentypen geführt und am Ende zeigte der Bordcomputer einen sehr moderaten Verbrauch vonund. Die Reichweite pendelte sich bei 49 Kilometern ein. Die Fahrleistungen sind in Ordnung: Nachknackt der Mégane dieund ist bis zu 183 km/h schnell.Die Fahrprogramme bieten die übliche Kost: "My Sense" optimiert alle Systeme, um möglichst effizient zu fahren, bei "Pure" ist der Mégane rein elektrisch unterwegs, und bei "Sport" soll die Fahrt möglichst dynamisch sein. Leider kann das schlaue Räderwerk seine Verwandtschaft zum CVT-Getriebe nicht ganz leugnen, und so ertönt vor allem bei höheren Drehzahlen das charakteristische Jaulen, dem aber kein überzeugender Durchzug folgt.

Beim Fahrwerk überzeugt der Renault mit Ausgewogenheit

Das Fahrwerk überzeugt mit ausgewogener Abstimmung, es kommt gut mit den 1678 Kilo zurecht. Fahrwerk scheitert die Agilität nicht. Es ist ausgewogen, nicht zu weich abgestimmt und kommt gut zurecht mit dem Gewicht von 1678 Kilogramm, wovon 105 Kilogramm auf die Batterie entfallen. Einen echten "Lade"-Modus, bei dem der Verbrenner die Batterie füllt, gibt es beim Mégane nicht. Das "E-Save"-Programm hält den Status quo und den Ladestatus der Batterie bei 40 Prozent. Wer selbst mithelfen will, Strom in die Zellen zu pumpen, nutzt den "B-Modus" mit der maximalen Rekuperation. Mit vorausschauendem Fahren kann man so auf den Einsatz der mechanischen Bremse verzichten. Apropos Verzicht: Über dem Ladeboden bietet der Mégane Kombi den gleichen Kofferraum, wie das konventionelle Modell (389 Liter), unter dem Ladeabteil befindet sich der 39 Liter-Benzintank, während die Batterie unter der Rücksitzbank platziert ist. Das erklärt auch die hohe Sitzposition hinten, bei der es ab 1,85 Meter Körpergröße um den Kopf herum eng wird. Amscheitert die Agilität nicht. Es istabgestimmt und kommt gut zurecht mit dem Gewicht von, wovon 105 Kilogramm auf die Batterie entfallen. Einen echten, bei dem der Verbrenner die Batterie füllt, gibt es beim Mégane nicht. Dashält den Status quo und den Ladestatus der Batterie bei 40 Prozent. Wer selbst mithelfen will, Strom in die Zellen zu pumpen, nutzt denmit der. Mit vorausschauendem Fahren kann man so auf den Einsatz derverzichten. Apropos Verzicht: Über dem Ladeboden bietet der Mégane Kombi den gleichen Kofferraum, wie das konventionelle Modell (389 Liter), unter dem Ladeabteil befindet sich der, während dieplatziert ist. Das erklärt auch die hohe Sitzposition hinten, bei der es ab 1,85 Meter Körpergröße um den Kopf herum eng wird.