as Straßenbild trügt nicht: Der, wird auch in Deutschland immer beliebter.– mehr als beispielsweiseoder. Und er belegte. Im bisherigen Jahr 2020 sind es schon deutlich mehr als 20.000 verkaufte Exemplare, vor allem wegen der erhöhten Kaufprämie für Elektrofahrzeuge. Aber auch, weil dereinist.Vor allem alsist dieser 2013 "geborene", gebrauchte Renault Zoe Intens mit seinen real rund 150 Kilometern Reichweite (je nach Fahrweise) geeignet, für weite Reisen reicht es nicht. Auch eine Wallbox sollte zu Hause für adäquat schnelles Laden vorhanden sein. Die, einund seinesprechen für diesen "sternen-schwarzen" Fünftürer (88 PS). Auf den Fotos sind keine schwerwiegenden Mängel zu erahnen. Er stammtund kostet mitgerade mal. Die Batteriemiete kommt noch hinzu, ein Kauf des 22-kWh-Akkus ist auch möglich.

Schicker Style außen, ordentliches Kofferraumvolumen innen: 338 bis 1225 Liter schluckt der Zoe. ©Heycar/Autohaus Sirch GmbH

Renault Zoe

In diemüssen-Fahrer, wie der AUTO BILD-Dauertest der ersten Baureihe (Q210) im Jahr 2016 ergab: Einmal jährlich ging's zum Service, zu kaum mehr als einer intensiven Durchsicht. Nach knapp 25.000 Kilometern waren die Bremsen erwartungsgemäß noch gut, neue Reifen auch nicht fällig. Auch einberichtete vonund einem dünnen Rechnungsordner. Ein paar kleinere Schwächen hat deraber natürlich doch. So sorgen die im Fahrzeugboden versenkten Akkus für einen, der verhindert, dass eine ebene Fläche entsteht. Zudem ist die. Was deran Versicherung kostet? Hier geht's zum Kfz-Versicherungsvergleich!