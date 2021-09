Neben Luxus sind große Motoren das Markenzeichen von Rolls-Royce . Ob Phantom, Wraith oder Cullinan – alle aktuellen Modelle arbeiten mit einem V12 . Doch diese Ära endet in ein paar Jahren. Denn: Wie viele andere Hersteller verabschiedet sich auch Rolls-Royce vom Verbrenner.Das erste soll schon Ende 2023 in den Verkauf gehen, der Spectre.

Laut Rolls-Royce werden mit dem Spectre 2,5 Millionen Test-Kilometer zurückgelegt – so viel wie noch nie. Die Basis der Luxuskarosse wird die 2016 mit dem Phantom eingeführte Aluminiumarchitektur Spaceframe sein. Die ersten offiziellen Fotos zeigen zudem, dass der Spectre ein zweitüriges Coupé wird, dessenzu sein scheint. Die Front ist komplett abgeklebt. Ob es bei den typischen rechteckigen Scheinwerfern bleibt, ist noch nicht erkennbar. Auch die Heckansicht verrät nicht viel.

Einige charakteristische Rolls-Royce-Merkmale sind beim Spectre aber schon jetzt zu erkennen. So sind dieUnd statt auf versenkbare Türgriffe setzt man auf die bekannte markante Variante, die am Kotflügel weitergeführt wird. Selbstverständlich darf das Wichtigste nicht fehlen: Auch der Spectre trägt die "Spirit of Ecstasy"-Kühlerfigur. Doch auch bei einem Rolls-Royce muss der Luftwiderstand reduziert werden, darum bekommt das Elektroauto aerodynamisch optimierte Felgen