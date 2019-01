E is auf der Scheibe – wer im Winter nicht in der Garage parkt, kennt das Problem. Gängigste Lösung: der Griff zum Eiskratzer. Andere empfehlen, lauwarmes Wasser oder eine mit Zwiebelsaft getränkte Socke zu benutzen. Viel bequemer und wirksamer sind chemische Entfroster. AUTO BILD hat in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Technische Überwachung ( is auf der Scheibe – wer im Winter nicht in der Garage parkt, kennt das Problem. Gängigste Lösung: der Griff zum Eiskratzer. Andere empfehlen, lauwarmes Wasser oder eine mit Zwiebelsaft getränkte Socke zu benutzen. Viel bequemer und wirksamer sind chemische Entfroster. AUTO BILD hat in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Technische Überwachung ( GTÜ ) acht Scheiben-Enteiser aus dem Fachhandel, Baumarkt und von Discountern getestet. Die Pumpflaschen kosten zwischen zwei und acht Euro. Alle funktionieren nach dem gleichen Prinzip: Alkohole unterschiedlicher Güte sorgen dafür, dass die Scheibe aufgetaut wird. Außerdem sollen die Inhaltsstoffe nicht zu schnell verdunsten, damit Wasser nicht sofort wieder als Eis auf der Scheibe gefriert. Denn bei dem chemischen Auftauvorgang wird der Umgebung Wärme entzogen und die Scheibe noch kälter. Um eine schnelle Wiedervereisung zu verhindern, werden den Produkten Frostschutzmittel wie Glykol oder Glycerin hinzugefügt. Diese wiederum können in zu hoher Konzentration Schlieren auf der Scheibe hinterlassen.

Bester Autoscheiben-Enteiser kommt von Aral

Der Scheiben-Enteiser von Aral holt sich den Testsieg. Ein guter Enteiser sollte darum also richtig gemischt sein. Das ist unter anderem beim Testsieger von Deutschlands größter Tankstellenkette Aral der Fall. In den Prüfpunkten Auftauwirkung und Wiedervereisung liegt das Enteisungsspray deutlich vorne. Auch der Entfroster von Sonax überzeugt. Er kostet allerdings stolze 7,99 Euro. Dass gute Qualität nicht teuer sein muss, beweist der Enteiser Auto XS von Aldi Süd. Er kostet nur 1,99 Euro, bietet sogar mehr Inhalt und zieht mit Sonax gleich. Das Discounterprodukt erzielt in allen Prüfpunkten eine überdurchschnittliche Leistung. Der zugesetzte Bitterstoff Britex soll zudem ein versehentliches Verschlucken, etwa durch Kinder, verhindern; Extrapunkte gibt es dafür aber nicht. Insgesamt kann fast das gesamte Testfeld überzeugen. Fünf Produkte erhalten das Prädikat sehr empfehlenswert.

# Scheibenenteiser im Test 1. Aral Profipflege Scheiben Defroster Preis: 5,99 Euro

Bewertung: sehr empfehlenswert 2. Sonax Scheiben-Enteiser Preis: 7,99 Euro

Bewertung: sehr empfehlenswert 3. Aldi Süd Auto XS Scheiben-Enteiser Preis: 1,99 Euro

Bewertung: sehr empfehlenswert 4. Netto Priva Scheiben Enteiser Preis: 1,99 Euro

Bewertung: sehr empfehlenswert 5. Shell EasyClean Scheibenenteiser Preis: 7,99 Euro

Bewertung: sehr empfehlenswert 6. Nigrin Scheiben-Entfroster Preis: 6,99 Euro

Bewertung: empfehlenswert 7. Robbyrob Klarblick Enteiserspray Preis: 4,95 Euro

Bewertung: bedingt empfehlenswert 8. Brestol Scheibenenteiser & Reiniger Preis: 4,95 Euro

Bewertung: bedingt empfehlenswert Anders das Schlusslicht von Brestol: Kurz nach der Anwendung vereist die Testfläche wieder, es kommt zu Eisblumenbildung. Auch bei der Produktsicherheit macht das Brestol-Pumpspray keine gute Figur. "Der Sprühkopf tropft bei aufrecht stehender Flasche, wenn diese nicht fest verschlossen wurde", bemängelt GTÜ-Experte Wolfgang Hoffmann. Bei den Testkandidaten von Shell, Netto sowie Aldi Süd meldet er ebenfalls Sicherheitsbedenken an. Sie zeigen auf den Etiketten jeweils eine explodierende Lunge. Diese Warnung war zwar nicht Teil des Testschemas, "könnte aber ein Hinweis darauf sein, dass die guten Prüfleistungen mit ziemlich giftigen Substanzen erkauft wurden", so Hoffmann.

So hat die GTÜ getestet

In Zusammenarbeit mit der GTÜ wurden alle Produkte in einer Kältekammer bei minus 20 Grad getestet. An zwei Spiegeln für leichte und starke Vereisung prüften die Experten jeweils die Auftauwirkung. Dazu sprühten sie pro Quadratmeter 25 und 50 Gramm Wasser auf genormte Spiegelflächen und ließen es gefrieren. Auch Wiedervereisungsschutz, Bedienbarkeit und Materialverträglichkeit wurden unter reproduzierbaren Bedingungen überprüft.