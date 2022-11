Cai macht sich hingegen keine Sorgen, was insgesamt die Preistransparenz auf dem europäischen Lade-Markt angeht. "In Zukunft wird es ein Ladestrompreis-Roaming innerhalb Europas geben, so wie bei den Mobiltelefonen schon heute." Der Maxi Charger von Autel hat bereits serienmäßig zahlreiche Bezahlfunktionen: Kunden können mit Girocard (EC) oder Kreditkarte, Apple Pay und Google Pay bezahlen – so nimmt Autel die Gesetzgebung, die ab Juli 2023 solche Features an öffentlichen Ladesäulen zwingend vorschreibt, bereits voraus.