Der Hauch von Abenteuer umweht die Markeschon seit jeher. Doch bisher fehlte dem Portfolio der Amerikaner ein Bike fürs Gelände. Das wird dieändern. Harley hat die Enduro auf der EICMA 2019 präsentiert. Herzstück ist ein neu entwickeltermitHubraum und mehr als. Der Motor kommt mit zwei Drosselklappenkörpern in Fallstromanordnung. Harley schreibt diesem Setup ein hohes Ansaugvolumen und daraus resultierend eine äußerst kraftvolle Performance zu. Dazu soll der Motor über ein breites nutzbares, eine hoheund vielverfügen. Wie viel an diesen Versprechen des Herstellers dran ist, wird sich Ende 2020 zeigen. Dann startet die Amerikanerin den Plänen zufolge in Europa.

Die Mash X-ride 650 Classic orientiert sich optisch an der legendären Yamaha XT 500.

Beispiel Nummer zwei ist dieaus Frankreich. Kennern mag die Optik der Französin bekannt vorkommen. Kein Wunder, orientiert sie sich doch deutlich sichtbar an der legendärenaus den 80ern. Auch technisch stammen die Anleihen aus Japan. Dergroße, luftgekühltelebte sein erstes Leben an Bord der. In der Mash leistet erund entwickeltmaximales Drehmoment. Die dürften mit denGewicht der Französin relativ leichtes Spiel haben. Geschaltet wird per. Vorne sorgt eine 320er-Scheibe mit Vierkolbensattel für die passende Bremswirkung, hinten hilft eine 240er-Scheibe. Dieist eine konventionelle Telegabel, diestützt sich über ein Zentralfederbein ab. Die goldenen Felgen messen vorne wie hinten 17 Zoll und laufen auf einem 120/70er- beziehungsweise einem 150/60er-Reifen. Für den harten Geländeeinsatz eignet sich die Mash vermutlich nicht. Dafür soll sie auf dem deutschen Markt weniger alskosten. Verkaufsstart: Juni 2020.