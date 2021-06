Ateca das erste SUV von Seat. Der Spanier kam so gut an, dass Seat schon nach weniger als einem halben Jahr keine Bestellungen mehr annehmen konnte, weil die Jahresproduktion ausverkauft war. Das Pendant zum VW T-Roc heimste im 10.291 Euro Rabatt auf den Listenpreis des Ateca! Als er 2016 vorgestellt wurde, war der. Der Spanier kam so gut an, dass Seat schon nach weniger als einem halben Jahr keine Bestellungen mehr annehmen konnte, weil die Jahresproduktion ausverkauft war. Dasheimste im AUTO BILD-Dauertest sogar die Note 1 ein , Punktabzug gab es nur für Kleinigkeiten wie die nicht optimal sitzende Tankklappe. 2020 gab es ein Facelift mit dem aktuellen Markendesign, serienmäßigen LED-Scheinwerfern, neuem Lenkrad und Infotainment; und prompt gewann der Ateca den ersten Vergleichstest gegen den Mazda CX-30 . Die Preise für die ausreichend ausgestattete Basis "Reference" starten bei 23.940 Euro, da kann man nicht meckern. Aber es geht noch günstiger: Bei carwow.de gibt es derzeit bis zuauf den Listenpreis des Ateca!

Wie so oft, gibt es die größte Ersparnis auf ein Modell am oberen Ende der Preisliste. Beim Seat Ateca ist das der Zweiliter-TDI in einer der beiden Topausstattungen. Der Motor leistet 150 PS und ist serienmäßig mit einem Siebengang-DSG sowie Allrad verbunden. Selbstredend kann das SUV so auch einen Anhänger ziehen: Bis zu 2,1 Tonnen darf der wiegen. Die "Xperience"-Ausstattung beinhaltet unter anderem 18-Zoll-Felgen, getönte Scheiben, LED-Rücklichter mit Wischblinker, das Licht- und Sichtpaket mit Regensensor, Lichtsensor mit automatischem Fernlicht und selbstständig abblendendem Innenspiegel, eine Rückfahrkamera sowie die Progressivlenkung. Der Listenpreis für den Ateca liegt eigentlich bei 38.255 Euro, bei carwow.de gibt es ihn jedoch mit bis zu 10.291 Euro Rabatt, also ab 28.814 Euro. Das ist eine Ersparnis von rund 27 Prozent!

Rabatte drücken den Basispreis des Seat Ateca unter 20.000 Euro