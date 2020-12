Neu sind dieund das, das wir schon an diversen VW-Konzernfahrzeugen kritisiert haben. Diesieht mit ihren drei diagonalen Strichen nicht wie eine solche aus, und dasgibt es verwirrenderweise zweimal – mit verschiedenen Funktionen. Bis man sich hier zurechtfindet, gibt's als letzte Rettung diemittels. Ansonsten bleibt der in Tschechien gebautewie gehabt:, aber mit den(887 Euro), sogar mit 19-Zöllern. Das Siebengang-DSG braucht an der Ampel noch immer eine Gedenksekunde, um sich zu sortieren. Vielerzeugen einen wenig edlen akustischen Eindruck, aber auch Raumökonomie, wobei die Kabine mehr beeindruckt als der

Derinterpretiert das gleiche Thema völlig anders:maximal 260 mm über dem Wagenboden (Seat: 320 mm), also nur halbhoch, innen trotz aller Modernität klassischeund. Das lenkt weniger ab, die Adresssuche spielt aber auch schon mal Verstecken. An der originellen Technik mit(16,3:1) und Kompressionszündung wie beim Diesel vermissen wir einen echten Mehrwert, denn der Japaner fühlt sich eher nach 120 als nach den angegebenenan. Dergeht in Ordnung, fällt aber nicht so niedrig aus, dass er den technischen Sonderweg rechtfertigt. Überhaupt löst der Mazda das optische Dynamik-Versprechen nicht ganz ein. Die Lenkung etwa täuscht mit ihrereinen Sportwagen vor, ohne dabei sonderlich direkt zu sein.