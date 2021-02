Seat Leon (3. Generation): Gebrauchtwagen-Test

Der Zweiliter-TSI aus dem Konzernbaukasten bläst dank großem Turbo zum Sturm. Zu viel für die Vorderräder. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1984 cm³ Leistung 213 kW (290 PS) bei 5900/min Drehmoment 380 Nm bei 1700/min Höchstgeschw. 250 km/h 0–100 km/h 5,7 s Tank/Kraftstoff 50 l/Super Plus Getriebe/Antrieb 6-Gang manuell/Vorderrad L/B/H 4247/1816/1435 mm Kofferraumvolumen 380-1150 l Leergewicht/Zuladung 1375/505 kg

Und der Rest? Ist überraschend solide. Wie auch der Golf VII brauchte der Leon III ein paar Jahre, um sich warm zu laufen. Ölverbrauch und Kettenprobleme (), Dauerthemen im VW-Konzern, gehören spätestens ab 2015 der Vergangenheit an. Das Gleiche gilt für Rost an Kanten und Unterboden. Während der Vorgänger sich hier schon mal von seiner knusprigen Seite zeigte, gibt es beim aktuellen Modell keine Klagen. Eher schon bei der Auswahl der verwendeten Materialien. Hier musste Seat spürbar immer hinter(und!) zurückstecken, wirkt im Detail simpler gestrickt. Ein ästhetisches Problem, die Zuverlässigkeit ist davon nicht beeinträchtigt. So war auch der sparsam ausgestattete 1.6 TDI, der 2013 zum Dauertest bei AUTO BILD antrat, eher ein Typ für den zweiten Blick. Mit nur 105 PS und mausgrauem Innenraum findet man keine neuen Fans. Mit einfacher Bedienung, gutem Fahrkomfort und geringem Verbrauch – über sechs Liter waren nur mit festgenageltem Gaspedal möglich – schon. Dass es am Ende nur für die Abschlussnote 3– reichte, verdankte er einem Getriebeschaden kurz vor Testende. Die manuelle Fünfgang-Box litt an Zahnausfall.