Gleiche Plattform, aber kein Einheitsbrei: Trotz ihrer gemeinsamen MQB-Basis sind VW Golf, Audi A3 und Seat Leon markentypisch und eigenständig abgestimmt. Dabei übernimmt der Leon den dynamischen Part, was er, vor allem in der FR-Line, schon optisch zur Schau trägt. Entsprechend hat Tuner JE Design es zunächst bei den Serienschürzen belassen und sich als Erstes um spezielle Fahrwerksfedern und Felgen für Fünftürer und Kombi gekümmert.

Die Tieferlegungsfedern holen die Leon-Karosserie um rundDie Seriendämpfer bleiben dabei unangetastet. Bei Fahrzeugen mit variablen Dämpfern (optional) bleibt das DCC also weiterhin funktionsfähig. Bei den Felgen ist das Rad "Lucca" in zwei verschiedenen Ausführungen und inverfügbar. Sämtliche Teile sind für den Fünftürer und die Kombiversion Leon ST lieferbar. Diestarten bei rundpro Satz, diebeiDer Leon selbst steht ab 20.570 Euro in der Preisliste.Weitere Tuningteile will JE Design ebenfalls bald liefern – darunter ein Bodykit.