Ich hatte das Glück, mir sowohl den VW Golf 8 als auch den Seat Leon ausgiebig anschauen zu können und kann eins vorweg sagen: Mit den neuen Generationen gleichen sich Leon und Golf noch mehr an.

Keine nennbaren Unterschiede gibt es bei den Motoren. Seat und VW schicken ihre Verkaufsschlager mit einer XXL-Motorenpalette ins Rennen. Erhältlich sind Drei- und Vierzylinder-Benziner, mehrere Dieselversionen, ein Erdgasmotor und Plug-in-Hybride.

Seat Leon (2020): Neuvorstellung - Sitzprobe - kompakt - Infos Neuer Leon auch als Plug-in-Hybrid Zur Videoseite

Ein wenig Schmunzeln musste ich schon, denn der eher zurückhaltend gezeichnete Golf 8 musste in den Kommentaren viel Kritik einstecken: "Zu langweilig", "müde Scheinwerfer" oder auch "Nicht mehr als ein Golf 7 Facelift" waren noch einige der eher harmlosen Kommentare zum Design des Golf 8. Ich muss sagen, ich finde das Design geht absolut in Ordnung und wer sich mit Autos beschäftigt, erkennt deutliche Unterschiede zwischen Golf 7 und Golf 8. Für alle, denen der neue Golf zu öde ist: Mal ehrlich, was habt ihr erwartet? Es ist und bleibt eben ein Golf und der war noch nie für sein spannendes Design bekannt!