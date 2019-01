Vorsicht beim Gasgeben: Wer den Zweiliter-TSI richtig fordert, verbrennt übermäßig viel Sprit.

Und so haben wir, um den neuen Seat Tarraco richtig einordnen zu können, den 25 cm kürzeren VW Tiguan 2.0 TSI aus dem Dauertest mitgenommen. Ergebnis auf dem Bordcomputer: 10,5 Liter Super beim Tiguan, 11,2 beim Tarraco . Dabei war teilweise Tempolimit ! Jeder, der einen Taschenrechner bedienen kann, wäre an dieser Stelle raus. Schade, man hätte ein wirklich gutes Auto verpasst. Das kann ja nichts dafür, dass jemand den falschen Motor eingebaut hat. Schauen wir uns den Spanier erst mal an. Pah, Spanier! Von wegen! Dieser Seat wird in Wolfsburg zusammengeschraubt, sein Bruder VW Tiguan Allspace in Mexiko, der Skoda Kodiaq , also der Dritte im Bunde der XL-SUV mit VW-Technik, in Tschechien. Der 4,74 Meter lange Tarraco ist vier Zentimeter länger als seine Brüder und auf den ersten Blick als Seat zu erkennen. Vor allem von hinten macht der Typ an, dank LED-Technik flitzt der Blinker so dynamisch nach außen, wie wir das sonst von Audi kennen.