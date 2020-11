T

Autozubehör bei Amazon Buch "Normal ist das nicht" Preis*: 17,95 Euro Dr. Wack P21S High End Preis*: 17,79 Euro Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro *Preise: Stand 11.05.2020 *Preise: Stand 11.05.2020

uner Sidney Hoffmann hat ein Leben, das sich viele wünschen würden: TV-Karriere, teure Autos , attraktive Freundin und seit Kurzem auch ein Kind. Viel erreicht mit 41 Jahren. Und dann wurde es ruhig um Sidney.AUTO BILD hat mit ihm gesprochen!"Ich wüsste nicht, wann der Punkt wäre, an dem ich aufhöre. Man verändert sich, hat andere Prioritäten." Ein Grund, warum es um Sidney in letzter Zeit so ruhig wurde, ist sein Nachwuchs. Sidney hat seine Termine stark zurückgefahren. ". Da habe ich mich verändert. Ich bin weniger weg. Das heißt aber nicht, dass du mit deiner Leidenschaft aufhörst, mit Autos! Das geht aber auch über Autos hinweg. Ich verwirkliche meine Kindheitsträume und will diese später dem Kleinen zeigen." Darum hat Sidney sich einen Traktor Porsche Diesel Junior ) und auch einen Mercedes Unimog zugelegt.