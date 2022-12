Erster Eindruck: Kennen wir doch schon alles! Die Tschechen holen aus VW-Technik das Maximale raus, alle Oberflächen fühlen sich eine halbe Klasse besser an als in ID.4 und 5. Wie die Coupé-Variante hat auch der "XL"-Enyaq in der RS-Version zwei E-Maschinen, die zusammen 299 PS leisten. Eine sitzt vorn, eine hinten, also Allrad.