Toyota Corolla ? Kennt man. Der Typ ist das meistgebaute Auto der Welt, schon vor Ewigkeiten präsentierte Toyota schlaue Ableger. Den Verso zum Beispiel – einen geräumigen Van für clevere Familien. So weit, so schlüssig.

Was uns wundert: Erst jetzt kommen die Japaner mit einem SUV auf Corolla-Basis um die Ecke. Dabei ergibt doch gerade so etwas viel Sinn. Zum einen schließt der Corolla Cross die Lücke zwischen dem schrillen C-HR und dem stattlichen RAV4 , zum anderen boomt das Segment noch immer. In allen Größen und Formen drängeln sich diese soften 4x4 durch den (Stadt-)Verkehr. Andere Hersteller spielen da längst mit. So wie Skoda. Deren Karoq ist auch nichts anderes als ein crosser Fabia-Ableger.

Zoom Toyota will vorbei: Mit dem Corolla Cross mischen die Japaner erstmals im Segment um den Skoda Karoq mit.



Also: Herkunft und Name des neuen Toyota sind hiermit grob eingeordnet, fehlt nur noch die Sortierung nach Können, Qualität und Charakter. Der AUTO BILD-Vergleichstest nach Punkten löst so etwas am besten auf. Im Rennen: der neue Corolla Cross 2.0 als Hybridvariante mit Allradantrieb für 40.600 Euro sowie der Skoda Karoq 2.0 TSI 4x4 Sportline. Der kostet mit Doppelkupplung ab 42.900 Euro.

Toyota Corolla Cross Hybrid – immer mit Automatik

Ein Corolla Cross mit Hybridantrieb ist immer ein Automatikfahrzeug. Genauer: Ein stufenlos arbeitendes Automatikgetriebe liefert hier die variable Übersetzung. Gut so, eine solche Automatik kann sich nämlich besonders eng an die Kraftzugabe von E-Maschinen schmiegen, den zusätzlichen Schub (hier immerhin 54 Newtonmeter) aus der Elektroabteilung bestens einschleifen.

Der zweite Elektromotor an der Hinterachse kann den Cross parallel antreiben – so wird der Corolla zum griffigen Allradler. Auch ausschließlich elektrisch geht's, im EV-Modus oder beim sanften Anfahren wird er dann für kurze Wege zum Leisetreter. Insgesamt stellt das System 197 PS zur Verfügung.

Der Karoq darf sozusagen mit einem "Sportmotor" vorfahren. Denn sein 2.0 TSI mit Aufladung befeuert in identischer Grundform auch einen Golf GTI – wenn das nichts ist. Hier im Skoda hat der Vierzylinder mit 190 PS zwar weniger Leistung, doch in Verbindung mit variablem Allradantrieb und der Siebengang-Direktschaltung (DSG) das Zeug zum kultiviert-kraftvollen Alleskönner.

Der Corolla ist größer als der Karoq, aber enger

Das stärkere Modell liefert somit Toyota, das größere ebenfalls. Gleichzeitig das engere. Wie kommt's? Skoda nutzt den Platz für Passagiere und Kofferraum einfach besser aus, schafft so rund 130 Liter mehr Raum im Gepäckabteil, bringt subjektiv deutlich mehr Kniefreiheit in den Fond und bietet auch das insgesamt luftigere Raumgefühl. Außerdem darf ein Skoda schwerere Lasten buckeln und massigere Anhänger ziehen.

Zoom Farbe im Spiel? Eher nüchtern gestaltetes Skoda-Cockpit, dafür zwei tadellos aufgelöste Bildschirme.



Moderner geht es dagegen im Corolla Cross zu. Mit moderner meinen wir den technischen Stand der Multimediaversorgung. So kann der Corolla über die Sprachsteuerung viel freier auf Befehle des Fahrers reagieren. Zum Beispiel lassen sich die Fenster hoch- beziehungsweise herunterfahren, wenn der Fahrer es per Stimme anordnet. Skoda dagegen erlaubt eine feine Darstellung der Navigationskarte über das adaptive Zentralinstrument.

Zoom Tablet dabei? Der Zentralbildschirm im Corolla wirkt wie angehängt, dafür sehr verständige Sprachsteuerung.

Das flinkere Auto kommt von Skoda

Das klar spritzigere Auto heißt Skoda Karoq. Der Motor ist zwar immer gut zu hören (und in manchen Lastbereichen auch gut zu spüren), taugt aber viel mehr zum freudigen Autofahren. Weil er wacher am Gas hängt, lockerer ausdreht, in den mittleren Lagen viel wuchtiger losschlägt. Schade: Nach jedem Kickdown müssen wir die – für fast alle Antriebe mit Doppelkupplung typische – verschlafene Kaskade aus Kupplungsbetätigung, Schaltvorgang, Drehzahlanhebung und Ladedruckaufbau über uns ergehen lassen.

Zoom Offenes Herz: Motor des Corolla Cross ohne Abdeckung, qualitativ mäßig montierte Anbauteile, dafür sparsam.



Das kann der Corolla besser. Ein Tritt aufs Gas – der Wagen wird schneller. Besonders beim Anfahren. So einfach kann's gehen. Dickes Aber: Auch der Cross muss typische Nachteile wegstecken. Der Motor wirkt mit der Automatik oft angestrengt, das stetige Aufheulen der Maschine nervt ent­spannte Gemüter, selbst im Schie­be­betrieb (je nach Getriebemodus) hält der 2.0er mit unerwartet aufgeregten Drehzahlen gegen.

Das passt nicht zum ansonsten eher gedrosselten Fahrwesen des Corolla. Er fühlt sich schwerer an als der Skoda, wird deutlicher (bei gleichzeitig früher einsetzendem Untersteuern) an die elektronische Leine genommen, lenkt viel unsensibler ein, mag zudem nicht so richtig fix auf der Autobahn rennen – Toyota fängt ihn bei echten 176 km/h künstlich ein.

Zoom Verpackte Größe: Der 2.0 TSI im Skoda Karoq ist stark und wach, jedoch durstiger nach Superbenzin.



Der Skoda macht seine verbrieften 221 Sachen quasi im Vorbeirennen, liegt bei erstklassig komfortabler Federung sicher, spurtreu und aktiv zugleich. Gleichzeitig stoppt er aus 100 km/h ein bis zwei Meter früher, kann zudem seine geringere Leistung in ein besseres Spurtvermögen umsetzen. So weit, so klar: Das fahraktivere Auto liefert Skoda. Das kostspieligere aber leider ebenfalls.

Ganze zwei Liter Verbrauchsunterschied

Zwei Liter Verbrauch trennen die beiden auf 100 Kilometer – natürlich zugunsten des Hybrid­autos. Hier zeigt sich deutlich, dass der Motoren-Mix und eine stufenlose Automatik bei dieser Technik ganz objektiv beste Kumpels sind. Speziell das elektrische Anfahren und der von der Elektrik begleitete Betrieb in der Stadt laufen viel effizienter ab als bei Skoda.

Modell Skoda Karoq 2.0 TSI 4x4 Toyota Corolla Cross Hybrid Allrad Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Bauart/Zylinder Abzweigung Abzweigung Einbaulage Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Nockenwellenantrieb Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung kW (PS) bei U/min Abzweigung Abzweigung Nm bei U/min Abzweigung Abzweigung Höchstgeschwindigkeit Abzweigung Abzweigung Getriebe Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung Bremsen vorn/hinten Abzweigung Abzweigung Testwagenbereifung Abzweigung Abzweigung Reifentyp Abzweigung Abzweigung Radgröße Abzweigung Abzweigung Abgas CO2 Abzweigung Abzweigung Verbrauch* Abzweigung Abzweigung Tankinhalt Abzweigung Abzweigung Kraftstoffsorte Abzweigung Abzweigung Partikelfilter Abzweigung Abzweigung Vorbeifahrgeräusch Abzweigung Abzweigung Anhängelast gebr./ungebr. Abzweigung Abzweigung Stützlast Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Länge/Breite/Höhe Abzweigung Abzweigung Radstand Abzweigung Abzweigung KOSTEN/GARANTIEN Abzweigung Abzweigung Abgasnorm Abzweigung Abzweigung Steuer pro Jahr Abzweigung Abzweigung Typklassen HPF/VK/TK Abzweigung Abzweigung Werkstattintervalle Abzweigung Abzweigung Wartungskosten von/bis Abzweigung Abzweigung Garantie/Gewährleistung Abzweigung Abzweigung Technik/km-Begrenzung Abzweigung Abzweigung Garantie gegen Durchrostung Abzweigung Abzweigung Mobilitätsgarantie Abzweigung Abzweigung MESSWERTE Abzweigung Abzweigung Beschleunigung 0–50 km/h Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung 0–130 km/h Abzweigung Abzweigung 0–160 km/h Abzweigung Abzweigung 0–200 km/h Abzweigung Abzweigung Zwischenspurt 60–100 km/h Abzweigung Abzweigung 80–120 km/h Abzweigung Abzweigung Leergewicht/Zuladung Abzweigung Abzweigung Gewichtsverteilung v./h. Abzweigung Abzweigung Wendekreis links/rechts Abzweigung Abzweigung Sitzhöhe Abzweigung Abzweigung Bremsweg aus 100 km/h kalt Abzweigung Abzweigung aus 100 km/h warm Abzweigung Abzweigung Innengeräusch bei 50 km/h Abzweigung Abzweigung bei 100 km/h Abzweigung Abzweigung bei 130 km/h Abzweigung Abzweigung Sparverbrauch Abzweigung Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung Durchschnitt der 155-km-Testrunde (Abweichung zur WLTP-Angabe) Abzweigung Abzweigung Sportverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung Reichweite (Testverbrauch) Abzweigung Abzweigung PREISE/AUSSTATTUNG Abzweigung Abzweigung Modell Abzweigung Abzweigung Grundpreis Abzweigung Abzweigung Testwagenausstattung Abzweigung Abzweigung Automatikgetriebe Abzweigung Abzweigung adaptives Fahrwerk Abzweigung Abzweigung Einparksensoren vorn & hinten Abzweigung Abzweigung Rückfahrkamera Abzweigung Abzweigung Navigationssystem Abzweigung Abzweigung Sitzheizung vorn Abzweigung Abzweigung Zwei-Zonen-Klimaautomatik Abzweigung Abzweigung LED-Scheinwerfer Abzweigung Abzweigung Anhängevorrichtung Abzweigung Abzweigung Metalliclackierung Abzweigung Abzweigung Testwagenpreis (wird gewertet) Abzweigung Vierzylinder, Turbo vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1984 cm³ 140 (190)/4200 320/1500 221 km/h 7-Gang-Doppelkupplung Allradantrieb Scheiben/Scheiben 225/50 R 18 W Bridgestone Turanza T005 7 x 18" 171 g/km 7,5 l/100 km 55 l Super Serie 70 dB(A) 1900/750 kg 90 kg 521–1630 l 4384/1841–2025**/1632 mm 2638 mm Euro 6d-ISC-FCM 220 € 12/21/20 nach Anzeige/2 Jahre 300/550 € Garantie 2 Jahre/ohne 12 Jahre unbegrenzt 2,4 s 6,9 s 11,4 s 18,4 s 42,5 s 3,8 s 4,9 s 1559/601 kg 58/42 % 10,9/10,9 m 635 mm 37,6 m 35,9 m 56 dB(A) 65 dB(A) 69 dB(A) 7,4 l/100 km 8,6 l S/100 km (+15 %) 10,7 l/100 km 203 g/km 640 km Skoda Karoq 2.0 TSI 4x4 42.900 € Sportline (Serie) S S 640 €*** ab 640 €*** 1290 € S S S 920 € ab 320 € 44.190 €**** Vierzylinder, Hybrid vorn quer 4 pro Zylinder/2 Kette 1987 cm³ 145 (197) Systemleistung 190/4400 180 km/h stufenloses Automatikgetriebe Allradantrieb Scheiben/Scheiben 225/50 R 18 V Dunlop SP Sport Maxx 050 7 x 18" 121 g/km 5,3 l/100 km 43 l Super Serie 66 dB(A) 750/750 kg 75 kg 390–1299 l 4460/1825–k. A.**/1620 mm 2640 mm Euro 6d-ISC-FCM 93 € 15/26/23 15.000 km/1 Jahr 280/600 € Garantie 10 Jahre/160.000 km 12 Jahre 3 Jahre 2,7 s 7,7 s 12,4 s 21,4 s - 4,2 s 5,3 s 1508/507 kg 57/43 % 11,0/11,1 m 620 mm 38,6 m 38,0 m 56 dB(A) 66 dB(A) 69 dB(A) 5,0 l/100 km 6,6 l S/100 km (+25 %) 9,3 l/100 km 156 g/km 650 km Toyota Corolla Cross Hybrid Allrad 40.600 € Team Deutschland (Serie) S N S S S S S S ab 750 € 740 € 42.090 €*****