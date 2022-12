Seit 2017 ist der Skoda Kodiaq auf dem Markt. Erst 2021 spendierte Skoda dem großen Bruder von Karoq und Kamiq ein umfangreiches Facelift, doch schon 2023 wollen die Tschechen die zweite Generation des Kodiaq präsentieren – aus gutem Grund, denn die Nachfrage nach SUV ist ungebrochen. 2022 waren rund 30 Prozent aller verkauften Neuwagen in Deutschland SUV. Wer nicht erst auf den neuen Kodiaq warten will, der bekommt das noch aktuelle Modell gerade zum fairen Preis und mit guter Ausstattung.

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Privatkunden den Skoda Kodiaq als 150 PS starken 2.0 TDI in der Ausstattungslinie "Ambition" (ab 40.880 Euro) momentan für 352 Euro brutto pro Monat leasen – und das ohne Anzahlung!

Die Vertragslaufzeit beträgt 48 Monate, bei 10.000 Freikilometern pro Jahr. Optional sind auch 24 Monate (407 Euro brutto) oder 36 Monate (355 Euro brutto) möglich. Außerdem lassen sich die Freikilometer bequem in 5000er-Schritten auf bis zu 20.000 Kilometer jährlich anpassen. In diesem Fall kostet der rund 4,70 Meter lange Kodiaq immer noch faire 383 Euro brutto im Monat.

Gesamtleasingkosten für zwei Jahre: über 11.000 Euro



Unabhängig von Laufzeit und gewähltem Kilometerpaket kommen einmalige Bereitstellungskosten hinzu. Die liegen in diesem Fall bei happigen 1320,90 Euro brutto. Somit ergeben sich im günstigsten Fall (zweijähriger Vertrag) Gesamtleasingkosten in Höhe von 11.088,90 Euro brutto (407 Euro mal 24 plus 1320,90 Euro).