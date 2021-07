Der Preisaufschlag im Vergleich zum Vorgänger ist marginal, Skoda verlangt für die Basis jetzt 29.990 Euro – nur 240 Euro mehr. Doch jetzt kommt's: Der geliftete Kodiaq steht erst seit wenigen Wochen bei den Händlern, schon jetzt gibt es hohe Rabatte. Bis zu 9900 Euro lassen sich beim Anbieter carwow.de sparen!

Der Skoda Kodiaq hat gerade erst ein Facelift bekommen. Die wichtigsten optischen Änderungen außen dürften der neue Grill mit angeschrägten Ecken, die schmaleren Scheinwerfer und die neuen Schürzen sein. Alle Leuchteinheiten sind jetzt immer mit LED-Technik ausgestattet, die vorderen gibt es erstmals optional mit Matrix-LEDs. Im Innenraum entfällt mit dem Facelift das kleine Einstiegsradio mit 6,5-Zoll-Bildschirm, ab sofort ist der Zentralbildschirm immer mindestens acht Zoll groß. Ein digitales Cockpit gibt es optional. Serienmäßig ist dafür jetzt das unkonventionelle Zweispeichen-Lenkrad aus dem Octavia an Bord. Nach wie vor kann man das SUV auch als Siebensitzer bekommen, das schmälert aber natürlich den eigentlich großen Kofferraum, bis zu 2065 Liter fasst der. Auch mit dem Facelift gibt es keinen Plug-in-Hybrid, dafür Diesel und Benziner zwischen 150 und 200 PS, mit Front- und Allradantrieb.Doch jetzt kommt's: Der geliftete Kodiaq steht erst seit wenigen Wochen bei den Händlern, schon jetzt gibt es hohe Rabatte. Bis zu 9900 Euro lassen sich beim Anbieter carwow.de sparen!

Den höchsten Preisnachlass gibt es wie so oft auf das Topmodell. In diesem Fall ist das der Kodiaq in der L&K-Ausstattung mit dem größten Diesel. Der Zweiliter-TDI mit zwei SCR-Kats ist sauberer als der Vorgänger, leistet 200 PS und 400 Nm. Er kommt immer mit Allrad und Siebengang-DSG und schafft bis zu 218 km/h, kann aber auch Anhänger von bis zu 2,3 Tonnen ziehen. L&K bedeutet bei Skoda immer, dass das Auto besonders hochwertig ausgestattet ist. Bedeutet beim Kodiaq: innen Dekore in Klavierlack, Lederausstattung, wahlweise in Schwarz oder Beige, Ambientebeleuchtung und Edelstahlpedalerie, außen eloxierte Dachreling, Chromzierleisten und 19-Zoll-Räder. So kostet das SUV eigentlich 49.500 Euro. Bei carwow.de gehen davon aber bis zu 9900 Euro, also 20 Prozent, ab. Aber Achtung: Wegen der Überführungskosten wird der Rabatt etwas geschmälert. Die besten Angebote gibt es ab 40.400 Euro, also mit einer Ersparnis von bis zu 9100 Euro. Auch bei der Basisvariante ist ein ordentlicher Nachlass drin: Es gibt bis zu 4899 Euro Rabatt. Statt 29.990 Euro zahlt man für den Einstiegs-Kodiaq in der Ausstattung Active dann nur noch 25.091 Euro. 16 Prozent weniger als UVP. Unter der Haube steckt dann ein 1,5-Liter-Benziner, der 150 PS leistet. Geschaltet wird manuell durch sechs Gänge.