Unter der Haube verbaut Skoda fast alles, was aktuell möglich ist. Abgesehen von einer vollelektrischen Version ist jede gängige Antriebsart erhältlich. Drei Benziner mit 110 bis 190 PS stehen zur Auswahl. Wahlweise sind alle Benziner auch als Mildhybrid mit 48-Volt-Netz erhältlich – dann ist das DSG immer serienmäßig. Auch zwei Diesel mit 115 und 150 PS stehen zur Auswahl, beide nutzen den Zweiliter-Vierzylinder. Preislich startet der Octavia Combi bei 28.690 Euro.

Zehn Euro mehr pro Monat für die Automatik



Anders als bei Elektrofahrzeugen fällt noch eine Startgebühr von 199 Euro an. Kunden haben bei diesem Angebot die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Kilometerpaketen zu wählen: Im Standard-Tarif sind 500 Freikilometer pro Monat enthalten. Die monatliche Laufleistung lässt sich auf bis zu 5000 Kilometer erhöhen, auch während der Abodauer.

Mindestens 30 Tage Abolaufzeit, flexibel pausier- und kündbar



Zubuchbare Pakete umfassen unter anderem die Registrierung eines weiteren Fahrers (plus 19,99 Euro pro Monat), Auslandsfahrten (plus 9,98 Euro) und eine Ersatzwagen-Garantie, die für monatlich 14,98 Euro extra zu Buche schlägt. Auch für Navigation und eine Komfortausstattung (Einparkhilfe, Sitzheizung und Bluetooth-Anbindung fürs Smartphone) wird noch ein kleiner Aufpreis fällig.

Die Abolaufzeit beträgt 30 Tage und wird automatisch immer um weitere 30 Tage verlängert. Der Vorteil beim Auto-Abo: Das Abo kann jederzeit und für bis zu drei Monate pausiert werden. In diesem Fall gibt man den Wagen bei der nächsten Filiale ab und holt ihn nach der vereinbarten Abopause wieder ab. In dieser Zeit fallen keine Kosten an. Das Abo kann jederzeit gekündigt werden.