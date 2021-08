Kombis haben es beim anhaltenden SUV-Boom nicht leicht. Mit einer Ausnahme: Leistungsstarke Modelle wie der Skoda Octavia Combi RS erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit. Woran das generell genau liegt, ist schwer zu sagen. Im konkreten Fall des Skoda -Kombi gesellt sich zur spannenden Mischung aus hoher Leistung und einer ebenso überzeugenden Alltagstauglichkeit auch noch ein vergleichsweise günstiger Anschaffungspreis. Die tschechische VW -Tochter bietet das Topmodell der Baureihe mit zwei klassischen Verbrennern an: einem Zweiliter-Diesel mit glatten 200 PS sowie einem Benziner mit zwei Litern Hubraum und einer Leistungsausbeute von 245 PS. Je nach persönlichen Vorlieben kann man den RS wahlweise mit einem Sechsgang-Schalter oder dem Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe DSG ordern. Den Diesel gibt es zudem auch als Allradversion. Auch wer eine Extraportion Sportlichkeit vertragen kann, kommt bei Skoda und der für den Octavia Combi neuen Ausstattungsvariante RS Plus voll auf seine Kosten. Für den Skoda Octavia Combi RS ruft Skoda einen Listenpreis von mindestens 39.810 Euro auf, der optisch etwas schärfere RS Plus beginnt ab 45.820 Euro. Bei carwow.de kann man beide Versionen des flotten Kombis mit einem ordentlichen Rabatt bestellen:Das entspricht einem Nachlass von fast 20 Prozent gegenüber der UVP.

Den maximalen Nachlass beim Kauf der sportlichen Kombi-Baureihe gibt es für das 200 PS starke Diesel-Modell in der höchsten Version RS Plus samt DSG und Allradsystem. Anstelle des Listenpreises von 49.100 Euro kann man sich den komplett auf Dynamik getrimmten Kombi mit serienmäßigen Sportsitzen, 19-Zoll-Leichtmetallrädern und dem adaptiven Fahrwerk DCC bereits ab 40.325 Euro bestellen. Und das ohne Verhandlung. Je nach Konfiguration istWer hingegen den Look des "klassischen" RS bevorzugt, hat bei carwow.de ebenfalls die Chance, viel Geld zu sparen. Beispielsweise gibt es den handgeschalteten 2.0 TSI mit 245 PS und Frontantrieb ab 32.847 Euro anstelle der von Skoda veranschlagten 39.810 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von knapp 17 Prozent oder immerhin 6963 Euro. (Achtung: Die Überführungskosten schmälern diesen Rabatt um ein paar Hundert Euro) Beste Voraussetzungen also, das kraftvolle Kombis auch weiterhin in der Gunst der Käufer steigen.