Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner) kann der in derzurzeit für. Zwar wird einefällig, die durch den Leasingnehmer als Vorleistung erbracht werden muss. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird der Betrag allerdings voll erstattet. Bedingung für die vollumfängliche Rückzahlung ist eine, die bei diesem Deal erfüllt wird. Dieangegeben. Einen Hinweis auf größere Kilometerpakete gibt es auf den ersten Blick nicht. Wer mehr fahren möchte, sollte sich also vor Vertragsabschluss über die Kosten für Zusatzkilometer informieren.

Einmalig kommen noch Überführungs- und Zulassungskosten in Höhe von 860 Euro brutto obendrauf, sodass sich die(139 Euro mal 24 plus 860 Euro) für zwei Jahre belaufen. Dafür bekommen Privatkunden den Skoda Octavia Combi, der als Plug-in-Hybrid auf die Kombination eines 150 PS starken 1,4-Liter-Benziners mit einem Elektromotor (85 kW/116 PS) setzt. Das macht 204 PS Systemleistung, und die elektrische Reichweite gibt Skoda mit bis zu 75 Kilometern an. In der Basisausstattung "Ambition" verfügt der Octavia bereits über Features wie Spurhalteassistent , 17-Zoll-Felgen, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Lederlenkrad, LED-Scheinwerfer , digitale Instrumente, Infotainmentsystem "Bolero" und mehr. Wem das nicht reicht, kann den Kombi gegen Aufpreis frei konfigurieren.