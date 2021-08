45 PS Systemleistung, 60 Kilometer elektrische Reichweite und ein Basispreis von 39.810 Euro: Das sind die wichtigsten Fakten zum Skoda Octavia RS Combi 1.4 TSI iV. Derkombiniert einenmit einem 85 kW starken Elektromotor – unterm Strich ergibt das 245 PS Systemleistung. Das Ganze hat allerdings nicht nur Vorteile, denn der Akku im Kofferraumboden kostet 150 Liter Stauraum und hebt das Gewicht des Kombis auf rund 1700 Kilo an. Im AUTO BILD-Einzeltest konnte der Octavia RS iV deshalb nicht vollständig überzeugen: "Die Zusatzpfunde im Heck machen sich bei kalten Reifen schnell bemerkbar, wenn der RS iV leicht über alle vier Räder schmiert", heißt es im Resümee.Mit einemkratzt der Skoda zudem ganz knapp an der 40.000-Euro-Marke, doch im

Dieangegeben; sie können gegen Aufpreis aber in 5000er-Schritten aufjährlich angehoben werden. Mit der maximalen Laufleistung kostet der Skoda 240 Euro netto pro Monat. So oder so kommen noch einmalig 990 Euro netto für die Händlerabholung obendrauf, wodurch sich die Gesamtleasingkosten im günstigsten Fall auf 4326 Euro netto (139 Euro mal 24 plus 990 Euro) belaufen. Positiv hervorzuheben ist beim Plug-in-Hybrid das Zusammenspiel von Verbrenner und Elektromotor: "Sehr gelungen wirkt das Hybridsystem mit seinen geschliffenen Übergängen beim Einsetzen des Verbrenners", loben die AUTO BILD-Tester. Außerdem wartet der Octavia RS schon in der Basis mit einer guten Ausstattung auf. Zu den Highlights gehören unter anderem Einparkhilfe , Matrix-LED-Scheinwerfer, 18-Zoll-Felgen, Zweizonen-Klimaautomatik und Sitzheizung. Da es sich um ein Bestellfahrzeug mit fünf bis sieben Monaten Lieferzeit handelt, kann der Skoda gegen Aufpreis jedoch frei konfiguriert werden.